Microsoft, Outlook için Google Hizmetleri ile Entegrasyonu Test Ediyor

Microsoft, e-posta servisi Outlook kullanıcılarının Google servisleri ile entagrasyon kurabilmelerini sağlayacak yenilikleri test ediyor.

Google Takvim, Gmail ve Google Drive

Ortaya çıkan detaylara göre Microsoft, Outlook kullanıcılarının Google Takvim, Google Drive ve Gmail hesaplarını birbirine bağlamasına olanak sunan yeni özelliği test ediyor. Şirket bu adımla birlikte içeriği tek bir alanda toplayarak kullanıcılara daha kaliteli ve basit bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Test katılımcılarının şu an küçük bir kitlede olduğu biliniyor. Benzer uygulamaların mobil uygulamada zaten mevcut olduğunu göz önüne alırsak, web sürümde geniş çapta bir yayılımın olacağını düşünebiliriz. Bununla birlikte, belirttiğimiz gibi bazı kullanıcılar şu an bu özellikten faydalanabiliyor. Biz ise entegrasyona şu an için erişemedik.

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q — Florian B (@flobo09) November 20, 2019

Görselde de gördüğünüz gibi, şirket aynı platform üzerinden diğer mail servislerini de kullanmanıza imkan sunacak. Sol kenarda Outlook balonu yer alırken, alt taraftaki balon ise diğer e-posta servislerini temsil ediyor. Bunun mobil sürüm ile benzer bir şekilde uygulandığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Drive entagrasyonu sayesinde Drive içerisinde bulunan dosyalar direkt olarak e-posta içerisine eklenecebilecek. Benzer şekilde de takvim entegrasyonu sayesinde hem Outlook takviminizi hem de Google Takvim etkinliklerinizi aynı ekrandan görebileceksiniz.