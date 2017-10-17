Microsoft, Outlook'un Masaüstü Tasarımını Yeniliyor

Microsoft’un popüler e-posta uygulaması olan Outlook sonunda yepyeni bir tasarıma kavuşuyor. Mac ve Windows arayüzünde yeniliklere gidecek olan Microsoft, daha sade ve modern bir tasarımı benimseyecek.

Şu anki sürümünün bir hayli eskidiğini fark eden Microsoft şirketi, yeni bir tasarıma gidecek. Bir süre önce Outlook’un Android ve iOS tasarımını güncelleyen şirket, yeni tasarımda çok daha basit bir kullanım sunmak istiyor. Henüz yeni tasarım hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz ancak sızdırılan bazı bilgilere göre, tek sıralı şerit ve daha küçük varsayılan komutları bulunacak. Bunlara ek olarak, mobil uygulamadaki tasarımına benzer bir yol izleyeceği düşünülen Microsoft’un, yeni bir özelleştirilebilir şerit de koyacağı söyleniyor.

Ayrıca paylaşılan bir görsele göre Outlook’un Mac tasarımında bir hayli değişiklik olacak. Microsoft tarafından “otantik Mac” olarak adlandırılan bu tasarım, klasik Outlook masaüstü tasarımından çok farklı görünüyor.

Yeni tasarımıkullanıcılarla ne zaman paylaşacağı bilinmeyen Microsoft tarafından da konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca bazı yabancı kaynaklara göre Outlook 2019 ile birlikte gelecek olan yeni arayüz, hem Windows hem de Mac için aynı anda sunulacak.