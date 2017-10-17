  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Microsoft, Outlook'un Masaüstü Tasarımını Yeniliyor

Microsoft, Outlook'un Masaüstü Tasarımını Yeniliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
YORUM YAZ

Microsoft’un popüler e-posta uygulaması olan Outlook sonunda yepyeni bir tasarıma kavuşuyor. Mac ve Windows arayüzünde yeniliklere gidecek olan Microsoft, daha sade ve modern bir tasarımı benimseyecek.

Şu anki sürümünün bir hayli eskidiğini fark eden Microsoft şirketi, yeni bir tasarıma gidecek. Bir süre önce Outlook’un Android ve iOS tasarımını güncelleyen şirket, yeni tasarımda çok daha basit bir kullanım sunmak istiyor. Henüz yeni tasarım hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz ancak sızdırılan bazı bilgilere göre, tek sıralı şerit ve daha küçük varsayılan komutları bulunacak. Bunlara ek olarak, mobil uygulamadaki tasarımına benzer bir yol izleyeceği düşünülen Microsoft’un, yeni bir özelleştirilebilir şerit de koyacağı söyleniyor.

Ayrıca paylaşılan bir görsele göre Outlook’un Mac tasarımında bir hayli değişiklik olacak. Microsoft tarafından “otantik Mac” olarak adlandırılan bu tasarım, klasik Outlook masaüstü tasarımından çok farklı görünüyor.

Yeni tasarımıkullanıcılarla ne zaman paylaşacağı bilinmeyen Microsoft tarafından da konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca bazı yabancı kaynaklara göre Outlook 2019 ile birlikte gelecek olan yeni arayüz, hem Windows hem de Mac için aynı anda sunulacak.

00:50 Gmail Hesabını Outlook'a Aktarma
TEKNOLOJİ Gmail Hesabını Outlook'a Aktarma

Microsoft, Daha Hızlı ve Akıllı Outlook için Beta Sürümü Başlattı İNTERNET Microsoft, Daha Hızlı ve Akıllı Outlook için Beta Sürümü Başlattı

ETİKETLER: outlook windows Mac

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
Windows 10 Windows 10
Windows 10 Windows 10 indirerek bilgisayarınızı en güvenli ve yüksek performanslı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows 7 (ISO) Windows 7 (ISO)
Windows 7 (ISO) Windows 7, 32 Bit ve 64 Bit sürümleri için ISO dosyaları indirerek dilediğiniz zaman kurulumu kendiniz yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Spider Man 2 Spider Man 2
Spider Man 2 Spiderman'ın ikinci filminin oyunu... DENEME SÜRÜMÜ
AMD Catalyst AMD Catalyst
AMD Catalyst AMD Catalyst ekran kartı sürücülerini indirerek AMD Radeon serisi ekran kartınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows 7 USB/DVD Download Tool Windows 7 USB/DVD Download Tool
Windows 7 USB/DVD Download Tool Windows 7 USB/DVD Download Tool ile Windows 7 işletim sisteminin ISO formatında kopyasını alarak kurulum gerçekleştirmeniz mümkün. ÜCRETSİZ

YORUMLAR