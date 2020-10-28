Xbox Series Satışa Çıkmadan Microsoft Oyun Geliri Rekor Seviyede

Microsoft oyun gelirleri 2020 yılında rekor kırmayı başardı. Geçtiğimiz yılın bu dönemine göre 550 milyon dolarlık bir artış yaşayan Microsoft, ayrıca henüz yeni Xbox Series konsollarını satışa çıkarmadı. Peki ya Sony Playstation'da işler ne durumda?

Microsoft Oyun Gelirleri 2020

Microsoft, 30 Eylül 2020'de (MY21 Q1) bu çeyreğe ilişkin kazanç sonuçlarını açıkladı ve Xbox oyun gelirinin geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 22 arttığını ortaya koydu. Henüz yeni nesil Xbox konsollarının (Xbox Series X ve Series S) satışa çıkmadığını hatırlatalım.

Microsoft'un gelirinin yaklaşık 550 milyon dolar artmasındaki başlıca neden; üçüncü taraf satışlardan, Xbox Game Pass aboneliklerinden ve birinci taraf oyunlardan gelen güç nedeniyle yaşanıyor. Xbox içeriğinde ve hizmet gelirlerinde meydana gelen yüzde 30'luk artış, Microsoft'un oyun gelirlerini doğrudan etkilemiş gibi gözüküyor.

Konsol oyunculuğu analisti Daniel Ahmad'ın belirttiğine göre bu durum, Microsoft'un oyun pazarında en iyi çeyreği yaşadığını gösteriyor. Ancak Ahmad'a göre Microsoft, oyun gelirleri açısından bir başka rekora daha hazırlanıyor olabilir. Çünkü üçüncü taraf oyunlar, Game Pass ve birinci taraf oyunlar sayesinde Xbox içerik ve hizmet geliri 646 milyon dolar artış yaşadı. Ayrıca bu, bir önceki yılki yüzde 27'lik kaybı telafi etmiş gibi gözüküyor.

Önümüzdeki Kasım ayından itibaren satışa çıkacak olan Xbox Series X ve Xbox Series S için güçlü bir taleple karşı karşıya olduklarını söyleyen Microsoft, konsol tedariği konusunda yüzde 40'lık büyüme kapasitesini daha karşılayabileceklerini ifade ediyor.

Microsoft ayrıca hem video oyunu anlaşmalarının hem de Surface markasıyla gelen yıllık büyümenin yüzde 6 oranında arttığını da dile getirdi. Bu, şirketin sadece oyun sektöründe değil, diğer kişisel ekipmanlar pazarında da başarılı olduğunu gösteriyor.

Japonya merkezli Sony ise son mali çeyrek rapora göre, PlayStation oyun satışları ve PlayStation Plus abonelikleriyle 4,90 milyar dolara kadar yükselen yüzde 12'lik artış kaydetti. Ayrıca Sony CEO'su Jim Ryan, PS4 için 12 haftada yakalanan ön sipariş rakamının, PS5 ile 12 saatte ulaşıldığını dile getirdi.