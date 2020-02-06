Microsoft: "Oyun Pazarındaki Rakiplerimiz Google ve Amazon"

Microsoft ve Xbox'ın Oyun Müdürü Phil Spencer, şirketin Amazon ve Google'ı gelecekteki ana rakipleri olarak gördüğünü açıkladı. Sony ve Nintendo'nun ise Microsoft'a meydan okuyabilecek bulut altyapısına sahip olmadığını söylüyor.

Halihazırda konsol pazarında Nintendo ve Sony gibi rakiplerle yarış içerisinde olsa da Microsoft'un odağında bulut servisleri yatıyor gibi gözüküyor. Özellikle Stadia ile oyun pazarını sarsacağı düşünülen Google'ın ve bulut hizmetlerine yatırım yapan Amazon'un bu platformları ele geçirme tehlikesi bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Phil Spencer, “Nintendo ve Sony hakkında onlara saygı duyuyoruz ancak Amazon ve Google'ı ileriye dönük ana rakipler olarak görüyoruz” diyor. Nintendo ve Sony'ye saygısızlık olmadığını belirten Spencer geleneksel oyun şirketlerinin pozisyon dışı kalacağını savunuyor.

Xbox'ın Ötesinde Bulut Oyun Hizmeti: xCloud

Uzun yıllardır Microsoft'un bulut servisi olan Azure üzerinde geliştirmelerde bulunduklarını dile getiren Spencer, Xbox konsolunun ötesinde bir gelecek için platform oluşturmak istediklerini vurguladı. Google zaten Stadia hizmetiyle adını duyurdu ancak şimdi de Microsoft kendi xCloud akış hizmetini deniyor.

Yine de Spencer "yeni nesil oyun alışkanlıkları" savaşının donanımsal olabileceğini de söylüyor. "Amazon ve Google, dünyanın dört bir yanındaki 7 milyar insana nasıl oyun oynatılacağına odaklanırken, Sony ve Nintendo ile format savaşlarında tartışmak istemiyoruz" dedi.

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