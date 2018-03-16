Microsoft Oyunlara Yönelik Bulut Ekibi Kurdu

Teknoloji devi Microsoft, farklı ekiplerle yürüttüğü oyunlara yönelik bulut hizmetleri projelerini tek bir çatı altında toplama kararı aldı.

Microsoft Adventure ismiyle ilk oyununu 1981 yılında yayınlayan Microsoft, o yıldan bu yana oyunlara yönelik çalışmalarına devam etmişti. Geliştirdiği oyunların yanı sıra 2001 yılında sürpriz şekilde oyun konsolu işine adım atan şirket, Xbox konsollarıyla oyunculara yeni bir deneyim vaat etmekten geri kalmamıştı.

Son olarak Xbox One X ile birlikte üst seviye oyun deneyimi sunmak için elinden geleni yapan şirket, ilerleyen yıllardaki yatırımları için geliştirmelere şimdiden başladı. Halihazırda kullandığı bulut hizmetlerinin yanı sıra ar-ge aşamasında olan başka projeler üzerinde de çalışan Microsoft, oyunlara yönelik bulut hizmeti servislerini tek bir çatı altında toplamaya karar verdi.

Bir süredir ilginç şekilde oyun dünyasına yönelik yatırımlarına hız veren teknoloji devi, 2015 yılında Havok’u satın aldıktan sonra 2017’de Simplygon’u ve birkaç gün önce PlayFab’ı bünyesine katmıştı. Microsoft’un oyunlara yönelik bulut hizmetlerini geliştirmeye yönelik yaptığı bu satın alımlar, şirketin alttan alta bir proje üzerinde çalıştığını gösterirken, bugün şirket içinde bir adım daha atılarak, bütün bu birimler tek çatı altında bir araya getirildi.

Kurulan yeni ekibin amacının bulut hizmetlerini modern teknolojiler ile bir araya getirmek olduğunu kaydeden Microsoft, merakla beklenen büyük projesine dair ipucu vermezken, birçok uzman yakın zaman sonra bulut üzerinden oyun oynatabilen bir sistemin duyurulabileceğini söyledi.