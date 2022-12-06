Microsoft Oyunları da Artık Zamlanıyor

Sony ve diğerlerinin izinden giden Activision, bu yıl Call of Duty: Modern Warfare 2 ile birlikte 70 dolarlık yeni oyununu Steam'e getirdi. Görünüşe göre gelecek yıl Microsoft da aynı şeyi yapacak.

Şirket IGN'ye 2023'ten itibaren standart fiyatının Starfield ve Redfall dâhil olmak üzere yeni birinci parti oyunlarında 60 dolardan 70 dolara çıkaracağını açıkladı.

Bir Microsoft sözcüsü IGN'ye "Bu fiyat, bu oyunların içeriğini, ölçeğini ve teknik karmaşıklığını daha iyi yansıtıyor. Xbox'ta ekiplerimiz tarafından geliştirilen tüm oyunlarda olduğu gibi, piyasaya sürüldükleri gün Game Pass ile de kullanılabilecek." dedi.

Microsoft Oyunları 70 Dolar Oluyor

Bu elbette global fiyatlandırma, bu nedenle bölgesel fiyatlandırma farklılık gösterebilir. Örneğin Modern Warfare 2, şu anda Kanada'da 90 dolara mal oluyor ancak Microsoft, fiyat artışının diğer ülkelerde nasıl yansıtılacağı konusunda yorum yapmadı. PC Gamer'a gönderilen ayrı bir bildiride Microsoft, fiyat artışının "konsol ve PC mağazalarında" uygulanacağını doğruladı.

Yaklaşan fiyat artışları, Microsoft'un Game Pass hizmetini olduğundan daha çekici hâle getiriyor.

Peki siz bu yeni fiyat artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.