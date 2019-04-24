Microsoft, Paint'i Kaldırmaktan Vazgeçti

Yazılım devi Microsoft, 34 yıllık resim çizme programı Paint’i Windows'tan kaldırmaktan vazgeçti. Windows 10'un yeni güncellemesinde Paint desteğinin bulunmayacağını söyleyen şirket yetkililleri geri adım attı.

Microsoft'un Paint 3D'yi piyasaya sunmasının ardından Paint desteğine son verilmesi planlanıyordu. Şirketin bu kararının 'kullanıcıları Paint 3D’ye yönlendirmeyi amaçlaması' olarak da yorumlanmıştı; ancak söylenenler gerçeği yansıtmadı. Windows Insider Program Ekibi’nden Kıdemli Program Müdürü Brandon LeBlanc, Microsoft'un bu karardan vazgeçtiğini açıkladı.

Twitter üzerinden bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan Brandon LeBlanc, "Paint şimdilik Windows 10'a dahil olacak." dedi. Karardan neden vazgeçildiği hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Windows 10 cihazlarda Paint'in, Paint 3D ile birlikte mi yer alacağı ise henüz belirsiz. Paint'in ardından geliştirilen Paint 3D, kullanıcılara 3 boyutlu resim çizme olanağı sağlamakta.

Yeni Güncellemede Yer Almayacaktı

Microsoft, geçen Temmuz ayında Paint'i 'onaylanmamış' listesine koymuş, programın ‘aktif olarak gelişim içinde olmadığının ve önümüzdeki güncellemelerde yer almayacağının' sinyalini vermişti. Şirketin gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ne yazık ki bilinmiyor.

Sizler Microsoft'un aldığı bu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!