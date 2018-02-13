Microsoft, Parolasız Windows 10 S’i Test Etmeye Başladı

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 10 S’te parola kullanımını tamamen kaldırarak parolasız bir işletim sistemi sunmayı planlıyor. Şirket, parolasız işletim sistemiyle ilgili olarak daha önce de 2015 yılında Windows Hello yüz tanıma özelliğine sahip Windows 10’u yayınlamıştı.

Şu sıralar Windows Insider önizleme yapısı ile Windows 10 S bu özellikle beraber test edilmeye başlandı. Parola kullanımının günümüz teknolojisinin gerisinde kalan eski, zahmetli ve güvensiz bir uygulama olduğunu düşünen Microsoft, bunun yerine kimlik doğrulayıcı tabanlı yeni bir oturum açma sistemi sunacak. Kullanıcılar, telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama sayesinde işletim sistemini parolasız olarak kullanabilecekler.

Microsoft’un parolasız yeni sisteminde, kullanıcıların Microsoft Authenticator uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri gerekiyor ve PC’lerine de Windows Hello uygulamasını kurmaları gerekiyor. Daha sonra ise indirilen bu uygulama ile Windows 10 S işletim sistemine sahip PC’deki Windows Hello uygulaması arasında bir bağlantı sağlamaları yeterli olacak. Böylece başta kilit ekranı parolası olmak üzere, Windows 10 S işletim sistemindeki tüm parolalar ortadan kalkmış olacak ve kullanıcılar istedikleri hizmete parolasız bir şekilde erişebilecek.

Şu an için bu parolasız uygulamayı sadece Windows 10 S işletim sisteminde kullanabiliyoruz ve uygulama henüz test aşamasında. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alınması ve testlerin olumlu sonuçlanması halinde, parolasız kullanım özelliğinin Windows 10 işletim sistemine de gelmesi bekleniyor.