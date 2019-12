Microsoft, Polonyalı Bir Geliştiriciyi Gözüne Kestirmiş Olabilir

Amerikan yazılım devi Polonya menşeli bir geliştirici stüdyoyu bünyesine katacak olabilir. En azından ortaya atılan iddia bu yönde.

Microsoft, E3 2018 fuarında yaptığı duyuru ile Xbox Game Studios çatısı altına bir hayli önemli isimlerin katıldığını duyurmuştu. Zaman içerisinde de devam edilen stüdyo alımları ile bu çatı bir hayli kuvvetli hale gelmiş oldu ama Amerikan yazılım devi mola vermeyecek. Zaten Phil Spencer da daha önceden yaptığı açıklama ile bunu kesin olarak dile getirmiş, kurdukları çatı altında Asyalı geliştiricileri de görmeyi istediğini de sözlerine eklemişti. Ancak hedefte Polonya menşeli stüdyoların da olduğu söyleniyor.

Söz konusu söylem ise ödüllü Polonyalı yönetmen Borys Niespielak tarafından ortaya atıldı. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen bir Podcast yayınına katılmış olan Niespielak, Microsoft'un yeni ekipleri bünyesine katmak için ülkeye geldiğini söyledi. Pek bir detay verilmemiş olsa da bir veya daha fazla ekiple görüşmeler yapılıyormuş.

Polonya, oyun şirketi açısından epey zengin bir ülke diyebiliriz. Hatta bildiğiniz gibi oyun dünyasının iki büyük şirketi bu topraklardan çıkma: CD Projekt RED ve Techland. CD Projekt RED'in halka açık, Techland'in ise özel bir şirket olduğunu belirtelim. Bu ikisinin dışında Bulletstorm oyununun geliştiricisi People Can Fly, Get Even geliştiricisi The Farm 51, The Vanishing of Ethan Carter geliştiricisi The Astronauts, Sniper: Ghost Warrior serisi ile ünlü CI Games, Layers of Fear ile sağlam bir başlangıç yapmış olan Bloober Team, 11 Bit Studios akla gelenlerin arasında yer alıyorlar.

Şu an için Microsoft cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil ama Borys Niespielak tarafından ortaya atılan söylemden sonra her an bir açıklama yapılabilir. Yapılmayabilir de. Gelişmeleri takipte olacağız.