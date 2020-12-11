Microsoft Uyardı: Bu Popüler Tarayıcılar Saldırı Altında

Teknoloji devi Microsoft popüler tarayıcıların saldırı altında olduğunu söylüyor. Uzun süredir takip edilen Adrozek yazılımını ifşa eden Microsoft, bu kötü amaçlı yazılıma karşı kullanıcıları uyardı. Adrozek yazılımı nedir, Adrozek'ten nasıl korunabilirsiniz?

Microsoft bugün, kullanıcıların cihazlarını etkileyen yeni bir kötü amaçlı yazılım türü hakkında alarm verdi. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Yandex Browser'ı etkileyen bu kötü amaçlı yazılım kampanyası, özellikle daha fazla reklam görmenize yol açıyor.

Popüler tarayıcılar saldırı altında! Adrozek yazılımı nedir?

Microsoft 365 Defender Araştırma Ekibi, bu kötü amaçlı yazılım ailesine 'Adrozek' adını veriyor: Web tarayıcılarının güvenliğini bozuyor, kötü amaçlı tarayıcı uzantılarını çekiyor ve bilgisayarlarda izni olmadan değişiklikler yapıyor. Microsoft, Adrozek'in Mayıs 2020'den beri peşinde olduğunu ve Ağustos ayına gelindiğinde ise her gün neredeyse 30.000 cihaza karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

Microsoft'un açıklamasına göre Adrozek dağıtım ağı 159 benzersiz alana yayılmış durumda. Her alan ortalama 17.3000 zararlı URL barındırabilir. Bu URL'ler de ortalama 15.300 kötü amaçlı yazılım örneğini depolayabilir. Kısacası; kurbanlarını yakalamayı bekleyen toplamda 42 milyardan fazla kötü amaçlı yazılım örneği olduğu anlamına geliyor.

Adrozek, kurulduktan sonra tarayıcı ayarlarında ve bileşenlerinde birden çok değişikliğe yol açıyor. Bu değişiklikler, reklamları arama motoru sayfalarına enjekte etmesi olarak tanımlanıyor. Örneğin, Chrome'da yer alan Media Router hizmetinde sık sık değişiklikler yapıyor ve kullanıcının 'Radioplayer' isimli farklı bir uygulama yüklemesine yol açıyor.

Microsoft blog gönderisinde, "Kötü amaçlı yazılım kalıcılığı koruyor ve web sitesi kimlik bilgilerini sızdırarak etkilenen cihazları ek risklere maruz bırakıyor. Farklı tarayıcı türlerine kolaylıkla saldırabilmesi, durdurulmasını zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yeni kötü amaçlı yazılımdan etkilenen kullanıcılardan biri olduğunuzu düşünüyorsanız, tarayıcınızı yeniden yüklemenizi öneriyoruz. Ayrıca bu tür kötü amaçlı yazılımları yüklenmeden önce tespit edebilecek URL filtreleme eklentisi kurmanızı da tavsiye ediyoruz.