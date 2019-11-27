Microsoft, Project Scarlett için Sanal Gerçeklik Planı Yapmıyor

Bu nesille birlikte oyun dünyasına girişini yapan sanal gerçeklik cihazları, yeni nesilde daha etkin bir rol oynayacaklar. Sony cephesinde PlayStation VR ile ilgili yeni atılımlar gerçekleştirilirken elbette rakibinin ne yapacağı da merak edilmiyor değil. Microsoft, yaptığı açıklama ile yeni nesilde Sony ile herhangi bir sanal gerçeklik yarışına girmeyeceğini belirtti.

Stevivor sitesi Xbox Patronu Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajın ana konusu ise sanal gerçeklik cihazlarıydı. Bildiğiniz gibi Xbox One konsolunda sanal gerçeklik cihazı kullanılamıyor. Spencer bu durumun önümüzdeki nesilde de devam edeceğini onayladı. En büyük gerekçelerinin de müşterilerden bu yönde herhangi bir talebin gelmemesi ama sanki Phil Spencer da sanal gerçeklikten hoşlanmıyormuş gibi görünüyor.

"Sanal gerçeklik ile bazı sorunlarım var. İzole ediyor ve oyunları umumi olarak düşünüyorum, bir nevi toplu deneyim. Müşterilerimizin isteklerine cevap veriyoruz ve... kimse sanal gerçeklik istemiyor." yorumunda bulundu Spencer ve devam etti. "Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu sanal gerçeklik deneyimi istediklerinde, bunu yaşayacakları yerlerin olduğunu biliyorlar. PC ve diğer yerlerde fazlaca olduğunu görüyoruz."

Röportajın ilerleyen kısımlarında Xbox Patronu Phil Spencer, sanal gerçekliğin yeteri kadar kazanç sağlatmadığını da dile getirdi: "Kimse milyonlarca sanal gerçeklik birimi satmıyor. En nihayetinde bu desteği sağlayacağımızı düşünüyorum. Ama evet, odak noktamız bu değil."

Diğer yandan, Sony tarafında ise sanal gerçeklik konusunda işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Gerek kampanyalar, gerekse de oyun yelpazesinin iyiden iyiye artması ile geçtiğimiz Mart ayı itibarıyla PlayStation VR cihazı 4.2 milyon birim satış barajını geçmiş durumda.