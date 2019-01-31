Microsoft, Q2 2019'da 32,5 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Microsoft, 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Analistlerin beklentilerini karşılayan ABD’li teknoloji devi, yılın ikinci çeyreğinde 32,5 milyar gelir elde etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28 milyar dolar gelir ve 7.5 milyar dolar kar bildiren Microsoft, 2019’un ikinci çeyreğinde çok daha iyi bir performans sergiledi.

Şirket, söz konusu dönemde hisse başına 1.08 dolar kazanç sağlarken, 32 milyar dolarlık gelir elde etti. Net karı 8.4 milyar dolar olarak açıklayan Microsoft, çeyrek boyunca hissedarlara 9.6 milyar dolar ödendiğini söyledi.

Microsoft, akıllı bulut sistemlerinden elde edilen gelirin yüzde 20 artışa 9.4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri geliri yüzde 24 artarken, Kurumsal Hizmetler geliri de yüzde 6 oranında arttı. Popüler bulut bilgi işlem platformu Azure ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 76 büyüme gösterdi.

Gelirlerini artıran bir başka birim de Verimlilik ve İş Süreçleri oldu. Toplamda 10.1 milyar dolar gelire ulaşan birim, yüzde 13’lük bir artış sergiledi. Office programlarından elde edilen gelir yüzde 11 artarken, şirketin 2016 yılında 26.5 milyar dolara satın aldığı profesyonel iş platformu LinkedIn ise yüzde 29 gibi güçlü bir büyüme gösterdi. Office 365 abonelerinin sayısı ise 33,3 milyona ulaştı.

Surface Gelirleri Artıyor

Microsoft’un Surface gelirleri de yüzde 39 ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında New York’ta düzenlediği etkinlikte Surface Laptop 2, Surface Pro 6 ve Surface Studio 2 olmak üzere üç yeni model tanıtmıştı. Söz konusu cihazlar, finansal çeyrek rakamlarına olumlu şekilde etki etmişe benziyor.

Öte yandan Microsoft, Surface modellerinin birim satışlarını açıklamıyor. Bu nedenle örneğin; temmuz ayında piyasaya sunulan Surface Go’nun Surface 2’ye kıyasla ne kadar sattığını ne yazık ki bilmiyoruz.

Microsoft CEO’su Satya Nadella yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, her sektörden lider şirketlerle olan derin ve büyüyen ortaklıklarımızı yansıtıyor. Her gün müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışırken, bulut ve teknoloji alanlarında benzeri olmayan değerler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.