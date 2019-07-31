Microsoft, Reklam Filminde MacBook Ürününü Yaktı Geçti

Dünyanın en büyük 2 yazılım şirketi olan Apple ve Microsoft arasındaki rekabet reklam filmlerinde de kendisini gösteriyor. Özellikle de MacBook ürünlerinin büyük bir talep görmesi Microsoft için pek ilgi çekici değil. Microsoft, Surface 2 reklamında Apple'a çok ağır eleştirilerde bulundu.

Genellikle şirketler diğer kuruluşları eleştirirken mümkün olduğunca üstü kapalı eleştirmeye çalışırlar. Görünen o ki Microsoft üstü kapalı olma gereği pek duymamış. Apple şirketini çok sert bir şekilde hedef alarak reklamını tamamlamış.

Microsoft bu reklam için ilginç bir yöntem denedi

Microsoft, Mackenzie Book isimli birisi ile anlaştı. Bu kişi Mac ve book benzerliği nedeniyle MacBook ile çağrışım oluşturabiliyordu. 30 saniye boyunca Microsoft, adeta yaktı geçti. Genel olarak incelendiğinde gayet keyifli bir reklam gibi görünüyor.

Mackenzie'ye sürekli olarak sorular soruluyor ve onun mektup ile ilgili yorum yapması isteniyor. Örneğin Surface 2'nin mi yoksa MacBook modelinin mi daha hızlı olduğu soruluyor. O da cevap olarak Surface 2'nin çok da hızlı olduğunu ifade ediyor.

Final sahnesinde Mackenzie dokunmatik işlevselliği değerlendiriliyor. Mackenzie Surface 2'nin dokunmatiği olduğunu ancak MacBookta böyle bir şey bulunmadığını söylüyor. Aşağıda yer alan videodan reklamı izleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyoruz.