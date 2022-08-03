Microsoft Rewards Türkiye'yi de Kapsamaya Başladı

Microsoft Rewards Türkiye de dahil olmak üzere 38 ülkeyi desteklemeye başladı. Microsoft'un ödüllendirme programı olarak bilinen Rewards, kullanıcıların belirli eylemler gerçekleştirmesi hâlinde puan toplaması ve bu puanları istediği gibi değerlendirmesine dayanıyor.

Ödül programı bundan önce 20 ülkeyi destekliyordu fakat programa yeni ülkelerin de dahil olması ile toplam desteklenen ülke sayısı 58'e çıktı. Bu ülkelerin arasında Türkiye de yer aldı. Microsoft, ödül programının başlatılacağı bölgeler açıklamasında Rewards programının kademeli olarak daha fazla ülkede tanıtılacağını belirtti. Ayrıca bölgeden bölgeye kullanım biçiminde de farklılık olabileceğine dikkat çekti.

Microsoft Rewards Türkiye'nin Haricinde Hangi Ülkeleri Destekliyor?

Ukrayna

Litvanya

Fransa

Danimarka

Hırvatistan

Finlandiya

Tayvan

Norveç

Kıbrıs

Letonya

Meksika

Lüksemburg

Estonya

Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli eyaletleri

İsveç

Gürcistan

Ermenistan

Yunanistan

İsviçre

Moldova

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Çek Cumhuriyeti

İzlanda

Vatikan

Andora

İtalya

Azerbaycan

Kanada

Avustralya

Bosna Hersek

Lihtenştayn

Kazakistan

Brezilya

Birleşik Krallık

Makedonya

Macaristan

Portekiz

Yeni Zelanda

Bulgaristan

Belçika

Hong Kong

Karadağ

İrlanda

Slovenya

Malta

Japonya

Singapur

Hollanda

Monako

Polonya

Slovakya

San Marino Cumhuriyeti

Sırbistan

Romanya

Microsft Rewards Nedir?

Rewards, Microsoft'un arama yapma, oyun oynama ve Microsoft mağazasında alışveriş yapma karşılığında elde edilen puanların karşılığında ödül almanızı sağlayan bir program olarak ortaya çıktı.

Ödül kazanmak için bilgisayar ya da mobil cihazınız üzerinden Microsoft Bing'de arama yapabilirsiniz. Arama başına 5 puan kazanırsınız. Microsoft Edge'de arama yaparsanız da günde 20 puana kadar çıkabiliyorsunuz.

Puan toplamanın diğer bir yolu da Microsoft Store'da alışveriş yapmaktan geçiyor. Dijital satın alımların karşısında belirli bir puan elde ediyorsunuz. Bunu tercih etmeyenler oyun oynayarak da para kazanabiliyor.

Sıra kazanılan puanları değerlendirmeye geldiğinde ise elde edeceğiniz ödüller arasında hediye kartı da dahil olmak üzere oldukça çeşitli ödüller olduğunu görüyorsunuz.

Dilerseniz kazancınızı bağışlama seçeneceğiniz de bulunuyor. Bu bağış ile Dünya'nın geleceğine bir nefes olma şansınız bile var. Microsoft'a göre milyonlarca kullanıcı gerçek değişim için bağışta bulunarak katkıda bulundu.

Microsoft Rewards Programına Nasıl Kayıt Olunur?

Microsoft'un Rewards programına kaydolmak için programın sayfasına gidebilir, "Ücretsiz Kaydolun" butonuna tıklayabilirsiniz.