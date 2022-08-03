Microsoft Rewards Türkiye'yi de Kapsamaya Başladı
Microsoft Rewards Türkiye dâhil çoğu ülkeyi desteklemeye başladığını duyurdu. Desteklenmeye başlanan ülkelerin arasında Türkiye'nin de yer aldığı öğrenildi.
Microsoft Rewards Türkiye de dahil olmak üzere 38 ülkeyi desteklemeye başladı. Microsoft'un ödüllendirme programı olarak bilinen Rewards, kullanıcıların belirli eylemler gerçekleştirmesi hâlinde puan toplaması ve bu puanları istediği gibi değerlendirmesine dayanıyor.
Ödül programı bundan önce 20 ülkeyi destekliyordu fakat programa yeni ülkelerin de dahil olması ile toplam desteklenen ülke sayısı 58'e çıktı. Bu ülkelerin arasında Türkiye de yer aldı. Microsoft, ödül programının başlatılacağı bölgeler açıklamasında Rewards programının kademeli olarak daha fazla ülkede tanıtılacağını belirtti. Ayrıca bölgeden bölgeye kullanım biçiminde de farklılık olabileceğine dikkat çekti.
Microsoft Rewards Türkiye'nin Haricinde Hangi Ülkeleri Destekliyor?
- Ukrayna
- Litvanya
- Fransa
- Danimarka
- Hırvatistan
- Finlandiya
- Tayvan
- Norveç
- Kıbrıs
- Letonya
- Meksika
- Lüksemburg
- Estonya
- Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli eyaletleri
- İsveç
- Gürcistan
- Ermenistan
- Yunanistan
- İsviçre
- Moldova
- Avusturya
- Almanya
- Arnavutluk
- Çek Cumhuriyeti
- İzlanda
- Vatikan
- Andora
- İtalya
- Azerbaycan
- Kanada
- Avustralya
- Bosna Hersek
- Lihtenştayn
- Kazakistan
- Brezilya
- Birleşik Krallık
- Makedonya
- Macaristan
- Portekiz
- Yeni Zelanda
- Bulgaristan
- Belçika
- Hong Kong
- Karadağ
- İrlanda
- Slovenya
- Malta
- Japonya
- Singapur
- Hollanda
- Monako
- Polonya
- Slovakya
- San Marino Cumhuriyeti
- Sırbistan
- Romanya
Microsft Rewards Nedir?
Rewards, Microsoft'un arama yapma, oyun oynama ve Microsoft mağazasında alışveriş yapma karşılığında elde edilen puanların karşılığında ödül almanızı sağlayan bir program olarak ortaya çıktı.
Ödül kazanmak için bilgisayar ya da mobil cihazınız üzerinden Microsoft Bing'de arama yapabilirsiniz. Arama başına 5 puan kazanırsınız. Microsoft Edge'de arama yaparsanız da günde 20 puana kadar çıkabiliyorsunuz.
Puan toplamanın diğer bir yolu da Microsoft Store'da alışveriş yapmaktan geçiyor. Dijital satın alımların karşısında belirli bir puan elde ediyorsunuz. Bunu tercih etmeyenler oyun oynayarak da para kazanabiliyor.
Sıra kazanılan puanları değerlendirmeye geldiğinde ise elde edeceğiniz ödüller arasında hediye kartı da dahil olmak üzere oldukça çeşitli ödüller olduğunu görüyorsunuz.
Dilerseniz kazancınızı bağışlama seçeneceğiniz de bulunuyor. Bu bağış ile Dünya'nın geleceğine bir nefes olma şansınız bile var. Microsoft'a göre milyonlarca kullanıcı gerçek değişim için bağışta bulunarak katkıda bulundu.
Microsoft Rewards Programına Nasıl Kayıt Olunur?
Microsoft'un Rewards programına kaydolmak için programın sayfasına gidebilir, "Ücretsiz Kaydolun" butonuna tıklayabilirsiniz.
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