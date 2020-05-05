Microsoft Sanal Asistanında Önemli Bir Değişiklik Yapıldı

ABD'li yazılım devi Microsoft sanal asistanda önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirketin sanal asistanında yeteri kadar popülerlik elde edememesi değişiklik yapmasına neden oluyor. İşte yeni değişiklik ile ilgili merak edilenler.

Microsoft tarafından en çok ilgi gösterilen hizmetlerden birisi de sanal asistan Cortana oldu. Apple Siri ve Google Asistan gibi hizmetler ile mücadele eden bu platform Microsoft'un bir zamanlar gözdesiydi. Şirket yoğun çalışmalar sonucunda bu platformu önemli bir noktaya kadar getirdi. Hatta kullanıcılar "Hey Cortana" diye seslendiklerinde cevap alabiliyordu.

Microsoft sanal asistandan memnun değil

İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen Microsoft sanal asistanı Cortana için büyük harcamalar yapıldı. Microsoft Cortana'yı güncelleyen geliştiriciler, sesli asistanın "2.2004.22762.0" kodlu beta sürümünde önemli bir değişikliğe yer verdi. Bu özellikle birlikte "Hey Cortana" dediğinizde herhangi bir cevap alamayacaksınız.

Sanal asistanın Microsoft ile ilgili birçok hizmete ulaşılması konusunda büyük bir kısayol oluşturduğu biliniyordu. Ayrıca Apple ve Google ile mücadele etmenin en kolay yollarından birisi de bu sanal asistan sistemini geliştirmekti. Ne yazık ki Microsoft rekabet ile ilgili büyük sorunlar yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda sanal asistanları kıyaslayan bir deneysel çalışma yapılmıştı. Bu çalışmalarda Microsoft Cortana en kötü sanal asistanlar içerisinde yer aldı. İlerleyen zamanlarda Microsoft belki yeniden Cortana ile ilgili aktifleştirme çalışmaları yapabilir. Şimdilik şirket bu güncellemesinde asistan özelliğini kısıtladı. Microsoft tarafından geliştirilen bu sanal asistan ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.