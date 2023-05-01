Microsoft Kendi Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Yapıyor

Başlangıçta büyük bir patlama yapsa da ardı ardına gelen zarar haberlerinden sonra durulan metaverse ve VR/AR gözlük teknolojileri, yakın zamanda yeniden yükselişe başlayabilir. Önümüzdeki aylarda Apple'ın karma gerçeklik başlığıyla rekabete katılmasının ardından ortalık kızışacak gibi duruyor. Bu sefer bir hamle de Microsoft tarafından geldi.

Microsoft'un yakın zamanda aldığı bir patent, firmanın Sony PlayStation VR2 ile rekabet edebilmek adına kendi VR gözlüğünü geliştirdiğine işaret ediyor.

Xbox VR Gözlüğü Yolda Olabilir

Sony'nin geçtiğimiz yıllarda tanıttığı ve yakın zamanda ikinci sürümüyle tanıştığımız PlayStation VR2, özel yapımlar ve PlayStation 5 gücüyle birlikte VR teknolojileri konusunda önemli bir alternatif olarak öne çıkmıştı. Görünüşe göre konsol tarafı için bir VR hamlesi de Microsoft'tan gelecek.

Microsoft'un aldığı patent, oldukça gelişmiş bir göz izleme teknolojisi üzerine. İddialara göre bu patent, firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı VR gözlüğü için alındı. Aslında Microsoft neredeyse çoğu büyük firmadan daha uzun süredir VR/AR gözlükleri geliştiriyor. Ancak bu ürünler kullanıcı karşısına çıkmıyordu.

Microsoft, ABD ordusu için AR destekli bir gözlük geliştiriyor ve bu gözlükler, ordu tarafından an itibarıyla aktif olarak test ediliyor. Alınan patentin ABD ordusu AR gözlüğü geliştirimeleri için alınmış olma ihtimali de var. Öte yandan göz izleme teknolojisinin daha çok VR gözlüklerde kullanıldığı düşünüldüğünde, Xbox VR gözlüğü üzerinde çalışdığı söylenebilir.