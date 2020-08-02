Microsoft Sesli Asistanı Cortana Android ve iOS'a Veda Ediyor

ABD'li yazılım devi Microsoft sesli asistanı Cortana Android ve iOS'daki fişi çekiliyor. Halihazırda pek çok bölgede inaktif olan sesli asistan Cortana önümüzdeki yıl mobil pazara veda edecek.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bir duyuruda Microsoft, 2021'in başlarında sesli asistan Cortana uygulamasını hem iOS hem de Android cihazlardan kaldıracağını söyledi. Zaten Kanada, Avustralya, İngiltere gibi birçok ülkede bu yıl kaldırılmıştı.

Microsoft sesli asistan Cortana oyundan çekiliyor

Mashable tarafından aktarılan bilgiye göre Android ve iOS cihazlarda sesli asistan Cortana kullanılamayacak. Yine de çeşitli Microsoft yazılımları sayesinde Cortana hizmeti devam edecek. (Microsoft 365 ve Microsoft To Do uygulamasında)

Özellikle üçüncü taraf becerileriyle Android ve iOS kullanıcılarını cezbeden Cortana; örneğin Spotify'dan müzik çalmasını istediğinizde yapabiliyordu. Mobil pazara veda edecek Cortana'nın bundan sonra sadece Microsoft hizmetlerine destek vereceğini belirtelim.

Microsoft'un bu hamlesi Cortana'yı mobil cihazlardan tamamen kaldıran en son adım gibi görünüyor. Muhtemelen pek çok mobil kullanıcı için büyük bir darbe değil, çünkü Cortana'nın karşısında Google Asistan ve Siri gibi rakipler bulunuyor