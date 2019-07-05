Microsoft, Seyahat Uygulamasının Fişini Çekiyor

Microsoft'un Garage ekibi tarafından geliştirilen ve bir mekan hakkında detaylı bilgi almanızı sağlayan Outings uygulamasında işler istenildiği gibi gitmedi. Alınan ani bir karar sonucu Outings'in kapanıp, Bing'e özellik olarak gelmesi bekleniyor.

İlk olarak 2017'de sunulan ve kullanıcıların yeni yerleri keşfetmesine yardımcı olacak Outings hizmeti, açık hava maceraları, tarihi yerler ve güzel manzaralar gibi çeşitli özellikler sunuyordu. Bir nevi gezginler için bulunmaz bir uygulama olan Outings'in pazardaki rakipleriyle rekabet edemediği gözlemlendi.

App Store ve Play Store'dan çekilecek olan uygulamanın tüm verileri Bing'e aktarılacak. Outings sayesinde daha fazla kullanıcıya ulaştığını düşünen Microsoft, Outings'in geri bildirimlerinden kazanılan bilgileri artık Bing arama uygulamalarını geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Google'a karşı başarılı olamayan Outings'in ne zaman kapanacağı bilinmiyor.

Ancak Outings'in tam anlamıyla bir kayıp olduğunu söylemek yanlış olur. Outings sayesinde gezginlerin ve seyahat severlerin arama kriterlerini öğrenen Microsoft, Bing'e taşıyacağı özellikler ile Google aramalara rakip olmak istiyor. Örneğin bundan sonra Bing'de bir mekan arandığı zaman mekan hakkında yorumlar, puanlar ve haritadaki konumu gösterilecek.