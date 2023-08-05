Microsoft'tan Yeni Bir Siber Saldırı Uyarısı: Spor Etkinliklerinde Dikkat!

Microsoft, büyük spor etkinliklerini hedef alan siber saldırı riskinin arttığına dair bir uyarı yayınladı.

Son Cyber Signals raporunda teknoloji devi, bu tür etkinliklerde yer alan kuruluşların güvenlik açıklarını vurguladı ve koruma önlemleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Spor Etkinliklerinde Aynı Ağdan Pek Çok Kişinin Verileri Çalınabilir

Raporda, spor etkinliklerinde birbirine bağlı ağların ve cihazların sayısının artması nedeniyle bu etkinliklerle ilgili değerli bilgilerin daha yüksek risk altında olduğu vurgulanıyor. Kötü niyetli kişiler, satış noktası bilgileri ve ziyaretçilerin cihazlarındaki kişisel veriler de dâhil olmak üzere hassas verilere erişim sağlamak için BT sistemlerindeki hem bilinen hem de bilinmeyen güvenlik açıklarından faydalanabiliyor.

Microsoft'un bu konudaki uzman bir ekibi, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda BT altyapısının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmuştu. Şirket, siber güvenlik altyapısını kurarken çok katmanlı koruma uygulanmasını, düzenli denetimler ve değerlendirmeler yapılmasını ve gizlilik endişelerinin dikkate alınmasını öneriyor.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası şu sıralar Avustralya ve Yeni Zelanda'da gerçekleşirken, spor etkinliklerine katılan kuruluşların ve takımların siber güvenliği ciddiye almaları ve sağlam savunmalar oluşturmaları oldukça önemli.