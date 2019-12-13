Microsoft, Simgeleri Güncelledi! İşte Yeni Windows 10 Logosu

Microsoft, fluent design adını verdiği yeni tasarım diliyle Windows 10 işletim sistemi dahil tüm uygulamalarının simgelerini güncelledi. İşte Windows 10’un yeni logosu.

Redmond merkezli yazılım devi modernize edilmiş simgeler üzerinde bir süredir çalışıyordu. Flat design yerini Fluent design tasarıma bıraktı. 2 Ekim’de Surface etkinliğinde tanıtılan Windows10X (çift ekran ve katlanabilir cihazlara yönelik özel bir sürüm) demosunda gördüğümüz yeni simgeler artık birçok uygulamada mevcut.

Sadece Windows 10 ve Office uygulamaları değil, Paint, Hesap Makinesi, Posta, Dosya Gezgini dahil çok sayıda Windows 10 uygulaması yeni geçişli renklerden oluşan, akılda kalıcı simgelere kavuştu. Microsoft, yeni simgeleri tasarken her simge için sayısız araştırmanın gerçekleştirildiğini, zariften çılgına birçok tasarım yönünü araştırdıklarını ve kullanıcıları dinlediklerini belirtti. Kullanıcıların düz tasarım ve yumuşak renkler yerine derinlikli, dereceli, canlı renkleri daha çok sevdiklerini kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle yeni simgelerin oluşturulduğunu açıkladı. Microsoft’un tasarım ve araştırma başkan yardımcısı Fluet Design’ın yeni ikonların oluşturulmasında kilit rol oynadığını da ekledi.

Microsoft Yazılımları 2020 İkonları

Microsoft’un Surface Neo’ya güç verecek çift ekranlı işletim sistemi Windows 10X’de gördüğümüz yeni Windows logosu ve Başlat butonu dahil olmak üzere modern ikonlara geçiş 2020 yılında yavaş yavaş olacaktır.