Microsoft, Sınırlı Sayıdaki Yeni Xbox Kumandasını Tanıttı

Eğer yeni bir Xbox kumandası arıyorsanız ve sıradan kumandalarla ilgilenmiyorsanız, Microsoft’un sizin için yeni bir önerisi var. Microsoft, sınırlı sayıdaki yeni kablosuz oyun kumandası DPM X019 Exclusive’i görücüye çıkardı. Şirket, bu süper sınırlı sürümden sadece 1.000 adet satılacağını duyurdu.

Ancak bu özel oyun kumandasının az sayıda üretilecek olması nedeniyle fiyat konusunda endişeye kapılmanıza gerek yok. Çünkü Microsoft, makul bir fiyat etiketi belirleyerek sizden kumanda başına sadece 100 dolar (yaklaşık 570 TL) talep ediyor.

Microsoft, sınırlı sayıdaki bu özel kumandanın tasarımını tanımlarken, “DPM Studio ile birlikte tasarlanan bu oyun kumandası, yalnızca X019 için üretilmiş özel bir kamuflaj olan Aquabrush baskısına sahip. Aquabrush, 1950’lerin geleneksel kertenkele-fırça darbesi kamuflajı ve Londra’daki Thames Nehri’nden esinlenmiştir.” ifadelerini kullanıyor.

Microsoft ayrıca, “Bu tasarım, sanatın kökenlerini kamuflaj tasarımında ve İngiltere'nin zengin kültürünün kutlanmasında bir araya getiriyor. Londra'daki ikonik yer işaretlerini ve Thames Nehri'nin bir bölümünü maharishi ejderhasıyla birleştiriyor.” ifadelerine yer verdi.

Microsoft’un sınırlı sayıdaki bu özel Xbox oyun kumandası 14 Kasım’da Microsoft’un çevrimiçi mağazası üzerinden satışa sunulacak.