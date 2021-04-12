Microsoft, Siri'nin Yapı Taşını Oluşturan Nuance'a 16 Milyar Dolar Götürdü!

İddiaya göre Microsoft, Siri'nin ses analizinin arkasındaki şirket olan Nuance'a yaklaşık olarak 16 milyar dolar teklif etti. Teknoloji devi ile Apple'ın Siri'sinin yapı taşını oluşturan şirket arasındaki görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler önümüzdeki hafta yapılacak anlaşmanın duyurusu ile sonuçlanabilir.

Microsoft, Siri Teknolojisi İçin 16 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Microsoft'un Apple ürünlerinin tercih edilmesine muhtemelen en çok katkı sağlayan asistan Siri'nin ses analizini gerçekleştiren şirkete ortalama 16 milyar dolar teklif götürdüğü iddia edildi. İki şirket arasındaki görüşmeler sürüyor fakat görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden kaynaklara göre önümüzdeki hafta yapılacak bir anlaşma ile iki şirketin ortaklığı duyurulabilir.

İsminin gizli kalmasını isteyen kaynakların Bloomberg'e bahsettiği görüşmeler, Nuance'ın Siri ile olan ilişkisinden ötürü Apple tarafında önemli sorunlara yol açabilir çünkü Apple, dijital asistanının kullanıcı isteklerini duymasını ve anlamasını sağlamak için Nuance'ın ses tanımlama aracını kullanıyor.

Microsoft sözcüsü, iddia ile ilgili yorum yapmaktan uzak durdu. Nuance'ın satın alınması, Microsoft'un en büyük ikinci satın alımı olabilir. Bu satın alma işlemlerinden en büyüğü ise 2016 yılında 24 milyar dolarlık bir anlaşma ile LinkedIn'i satın alması olmuştu.

İki şirket eğer anlaşır ve satın alma işlemi gerçekleşirse satın alma işleminden Apple'ın nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor. Bu satın alma işlemi gerçekleşirse Apple dijital asistanını geliştirmek ve kullanıcı isteklerini yanıtlamak için daha fazla yatırım yapmak zorunda kalabilir. Bu da Siri'nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına bağımlı olmadan çalışmasına yardımcı olabilir.

Burlington merkezli Nuance'a ilk kez teklif götürülmediğini de belirtmemiz gerekiyor. 2014 yılında da Nuance ile Güney Koreli teknoloji devlerinden Samsung'un satın alım için görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Yatırımcılar ve sektörü iyi bir şekilde gözlemleyenler, 2013 yılında Apple'ın Nuance'a güvenmesinin şirketin kendisini satın alması için iyi bir neden olabileceğini ileri sürmüştü. Apple'ın o zamanlar bu satın işlemini 7 milyar dolara yapma şansının olduğu düşünülüyordu. Bu teklifin değeri şimdiki teklifin yarısından daha azdı.

Önümüzdeki hafta iddianın doğru olup olmadığı kesinliğe kavuşacak ve satın alma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soru işaretleri ortadan kalkacaktır.