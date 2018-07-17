Microsoft, Skype'ın Eski Sürümünü Kaldırıyor

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Skype'ın klasik sürümünün hizmetten kaldırılacağını ve bundan dolayı da kullanıcıların en son sürüme geçmelerini istemişti. Skype'ın klasik sürümünün kaldırılış tarihi ise 1 Eylül olarak belirlenmiş durumda.

Skype sürüm 7.0 olarak da bilinen Skype Klasik, artık Microsoft'un uygulamak istediği modern geliştirmeleri desteklemiyor. Bugün yaptığı açıklamada yeni kararını açıklayan Microsoft, eski uygulamayı 1 Eylül tarihi itibarıyla sonlandırmayı planlıyor. Kullanıcılarını yeni sürüme yönlendiren şirket, eski sürümdeki mesajların indirilebileceğini de belirtti.

Güvenlik Problemleri Çözüme Kavuşacak

ABD'li dev açıklamasında “İyileştirmeler yaparken, eski hizmetleri ve uygulama sürümlerini kapatmamız gereken bir zaman geliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca çok daha güncel özelliklere sahip olduğu ifade edilen yeni Skype'ta güvenlik problemlerinin daha düşük seviyeye getirildiği söylendi.

"Tüm kullanıcılarımızın mümkün olan en iyi Skype deneyimine sahip olmasını sağlamak, eski teknoloji ve yeni teknolojinin birlikte çalışmasından kaynaklanan hiçbir kalite veya güvenilirlik sorunu olmaması için eski sürümü kaldırıyoruz. Değişikliğin zor olabileceğini biliyoruz" diyen Microsoft, yeni Skype'ın daha başarılı olacağını düşünüyor.

1 Eylül'den sonra Skype 8.0'dan düşük sürümleri iptal edecek olan şirket, yeni sürümü Windows 10 kullanıcıları için yerleşik olarak zaten sunuyor fakat başka bir platform için indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.