Microsoft, Skype ve Cortana'daki Konuşmaları Dinlediğini Söyledi

ABD’li teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların Skype ve sanal asistan Cortana gibi servislerdeki sesli konuşmalarını dinlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan bazı raporlarda, Microsoft’un Skype ve Cortana üzerindeki sesli konuşmaları dinleyebildiği dile getirilmişti. Aynı zamanda Apple, Google ve Amazon gibi diğer teknoloji devlerinin de kullanıcılara ait ses kayıtlarını incelediği ifade edilmişti.

Bir Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin gönderdiği e-postada şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda gündeme gelen sorulara dayanarak, yeni bir adım atmaya karar verdik. Daha fazla şeffaflık sağlamak adına, gizlilik bildirimimizi güncelledik. Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni fırsatlar keşfetmeye devam edeceğiz”

Kısacası Microsoft, kullanıcılara ait sesli kayıtlarının, yapay zeka sistemlerinin doğruluğunu sağlamaya, eğitmeye ve geliştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Kayıtların hem otomatik hem de manuel olarak gözden geçirildiğini belirten ABD’li şirket, söz konusu verilerin sesli asistan ve çeviri gibi konuşma hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanıldığını ifade etti.

Bir Microsoft sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu verileri kullanırken, Avrupa hukukunda belirtilen en yüksek gizlilik standartlarına uyulması için büyük bir özen gösteriyoruz. Kişisel ve hassas bilgilerin korunması, en büyük önceliğimizdir” dedi.