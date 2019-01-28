Microsoft, Skype ve OneDrive Uygulamalarını Birleştiriyor

Günümüzde bulut depolama uygulamaları söz konusu olduğunda Dropbox, Google Drive, iCloud, ve OneDrive başta olmak üzere birçok seçenek bulunuyor. Peki bunlardan hangisini seçmeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz?

Skype ve OneDrive uygulamalarını birleştirdiğini açıklayan Microsoft, artık Skype kullanıcılarının OneDrive’ı seçeceğini umuyor.

Bu iki uygulamanın birleştirilmesi şu anlama geliyor: Eğer Skype kullanıcısıysanız ve diğer kullanıcılara bir dosya göndermek istiyorsanız, OneDrive hesabınızda depolanan dosyalara hızlı bir şekilde erişebilecek ve kolayca Skype'taki kişilerinize gönderebileceksiniz. Bu gelişme muhtemelen, kullanıcıları OneDrive'ı kullanmaya ya da Skype'ı kullanmaya, hatta belki her ikisini de kullanmaya teşvik edecek.

Microsoft’a göre, "Mac ve Linux dışında tüm platformları, tüm dilleri destekleyen ve tüm pazarlarda erişime açık olan Skype’ın son sürümü, artık OneDrive’ı da destekliyor (bu sayede kişisel OneDrive deponuzdaki dosyalara hızlı bir şekilde göz atabilir, araştırabilir ve onları Skype konuşmalarınızda paylaşabilirsiniz). Bu entegrasyonla birlikte, Office dökümanları ve PDF’ler gibi OneDrive tarafından desteklenen 300’den fazla dosya türünü sadece birkaç tıklamayla paylaşmak mümkün."

Mobil cihazınıza Skype’ın en son sürümünü yüklediğinizden emin olduktan sonra, Skype ve OneDrive entegrasyonunun nimetlerinden faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.