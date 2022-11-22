Call of Duty Belirsizliği: Microsoft, Sony'e 10 Yıllık Anlaşma Teklif Etti!

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma anlaşması kesinlikle 2022 yılına damga vuran olaylardan biri oldu çünkü Dünya çapındaki düzenleyici ve yetkililerin hâlâ satın alımı onaylaması gerekiyor ve Sony'nin bunun olmasını durdurmak için ısrarlı çabaları var.

Microsoft, anlaşmayı savunabilmek adına geçtiğimiz haftalarda Sony'nin sektörün lideri olduğuna dair bazı savunmalar gerçekleştirmişti ve şimdi Sony bu açıklamalardan memnun olmamış gibi görünüyor.

Yeni bir rapor, 11 Kasım'da Sony'ye Call of Duty'yi 10 yıl boyunca PlayStation'da tutma sözü veren bir teklif sunulduğunu ve Sony'nin yorum yapmaktan kaçındığını iddia ediyor. Phil Spencer daha önce, Call of Duty markasını PlayStation'da tutmak için "uzun vadeli" bir taahhüde açık olduğunu söylemişti.

"İnsanlar Oynamak İstediği Sürece Call of Duty, PlayStation'da Olacak"

"Oyuncular PlayStation'da Call of Duty oynamak istedikleri sürece Call of Duty'nin PlayStation'da olacağını düşünüyoruz ve bu, PlayStation'a karşı rekabetçi bir tehdit değil, sadece pragmatik bir bakış açısı."

İnsanların oynamak istediği bir PlayStation olduğu sürece Call of Duty'nin PlayStation'da olacağını söylemekle 10 yıl daha orada olacağını söylemek aynı şey değil ancak Spencer, Sony ve Microsoft'un konu hakkında potansiyel olarak masaya oturabileceği herhangi bir sözleşmenin gerçekliğine de işaret ediyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse Call of Duty'nin resmî olarak Microsoft'a ait olacağı gerçeğinden çok daha fazlasını ifade edecek çünkü diğer tüm eğlenceleri geride bırakmaya devam eden teknoloji endüstrisinde, özellikle de oyun sektöründe yeni bir çağa işaret edebilir.