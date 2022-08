Ortam Kızışıyor: Microsoft'tan Sony'ye Cevap Geldi

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın alması sonrasında dev yazılım firmasını tekel oluşturmakla suçlayan Sony'ye Microsoft cephesinden yanıt gecikmedi. Birçok ülkede hala süren satın almayla ilgili komisyonlardan biri olan Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu'na iddialar hakkında cevap veren Microsoft, Activision-Blizzard'ın sektörü domine eden büyük bir markaya sahip olmadığını söyledi.

Microsoft'a göre satın alımın arkasında herhangi bir tekelleşme iddiası bulunmuyor. Düşünülenin aksine Activision-Blizzard oyunlarının vazgeçilmez olmadığını iddia eden Microsoft, rekabetin hala sağlanabileceğini düşünüyor.

Microsoft: "Sizde de Naughty Dog ve Bungie Var!"

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin yaptığı "Call of Duty ile rekabet edebilecek oyun yok!" açıklamasına karşın Activision-Blizzard bünyesindeki oyunların Sony'nin iddia ettiği kadar özel olmadığını belirten Microsoft, rekabetin devam edebilmesi için herhangi bir platformda oyun satışlarını engellemeyeceğini açıkladı.

Microsoft'un satın alımına dair tartışmalar sürerken firmadan rakibinin iki yüzlü davrandığını iddia eder gibi duran bir açıklama geldi. Microsoft, komisyona Sony'nin de halihazırda gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan olan The Last of Us serisinin üreticisi Naughty Dog'a ve yakın zamandaki satın alım sonrasında Bungie'ye sahip olduğunu hatırlattı. Microsoft oyunlarının aksine Naughty Dog tarafından üretilen oyunlar uzun süreler boyunca Playstation'a özel olarak kalmıştı. Yakın zamanda PC'ye çıkması beklenen Uncharted ve The Last of Us Remake yapımlarıyla Sony'nin bu inadı ilk defa kırılacak.

Microsoft Call of Duty markasının hem devam eden anlaşmalara hem de ileride yapılacak anlaşmalara göre çoklu platform desteğine sahip olacağının garantisini verdi. Uluslararası alanda araştırmalar ve komisyon incelemeleri devam ederken Activision-Blizzard satın alma girişiminin ne zaman tamamlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.