Microsoft Store Tekrardan Lumia Satmaya Başladı

En son 2015 yılında tanıtılan ve Microsoft şirketinin son umudu olan Lumia 950 serisi başarılı olamamış ve kısa sürede raflardan kaldırılmıştı. Ancak geçtiğimiz gün Microsoft Store'da Lumia serisine ait dört cihazın tekrardan satışta olduğu görüldü.

Windows'u mobil platformlar için yaygınlaştırmak isteyen ve Nokia ile anlaşma sağlayan Microsoft, Android ve iOS'un karşısında duramamıştı. Gerek karışık olması gerekse mağazadaki uygulamaların yetersiz kalması, cihazı olumsuz etkilemişti. Bu anlamda ne kadar uğraşsa da ABDli şirket telefonlarını satmayı başaramamıştı.

2015 yılında kullanıcılara sunulan ve Lumia serisinin son modeli olan Lumia 950 ve 950 XL da istenen rakamlara gelememişti. Bu cihazdan sonra ipleri serbest bırakan ve Nokia markasını Çinli şirkete kiralayan Microsoft, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cihazlarını tekrardan satışa sundu. Şu anda Lumia 950, 950 XL, 550 ve 650 modelleri Microsoft Store üzerinden satılıyor.

Tüm cihazlarını Windows 10'un mobil sürümüne yükselten Microsoft, 950 XL ve 950 için sırasıyla 500 ve 400 dolar fiyat etiketi koymuş. Lumia 650'yi 200 dolar olarak belirleyen şirket, ailenin en ucuz üyesi Lumia 550'ye ise 140 dolar fiyat etiketi yerleştirmiş.

Elinde kalan stoklarını satmak ve bir süreliğine mobil pazardaki defterini kapatmak isteyen Microsoft, bakalım bu fiyatlar ile Lumia cihazlarını satabilecek mi, zamanla göreceğiz.