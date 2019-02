Microsoft Studios İsim Değişikliğine Giderek Xbox Game Studios Oldu

Dünyanın en büyüük teknoloji şirketlerinden Microsoft, oyun bölümünü yeniden yapılandırdı ve isim değişikliğine gitti. Bugüne kadar Microsoft Studios olarak bilinen oyun bölümünün, yapılan değişikliğin ardından Xbox Game Studios olarak anılacağı dile getirildi.

Uzun yıllardır Xbox oyun konsolu ile hayatımızda olan Microsoft, satın aldığı oyun stüdyoları ile kendine özel oyunlar geliştirmeye devam ediyordu. Yakın zaman önce Microsoft’a bağlı oyun stüdyolarının sayısını artırma kararı alan şirket, Fallout: New Vegas’ın yapımcısı Obsidian Entertainment, Halo’nun geliştiricisi 343 Industries, Gears of Wars’ın stüdyosu The Coalition, Hellblade’i yapan Ninja Theory ve Wastelands 2’nin stüdyosu inXile Entertainment ile anlaşmalar imzalamıştı.

Birçok oyun stüdyosunun Microsoft bünyesine dahil edilmesinin ardından şirketin oyun konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdığı açıkça görülmüştü. Özellikle 2020 yılında çıkması beklenen yeni oyun konsolu ile piyasaya hızlı bir giriş yapmayı planlayan Microsoft, en büyük eksikliği olarak görülen, “Xbox’a özel oyun” konusunda elini güçlendirirken, Xbox Game Studios’a bağlı yapımcılarla onlarca yeni oyun çıkarmaya çalıştığının da sinyallerini verdi.