Microsoft, Şubat Ayına da Game Pass İle Hızlı Bir Giriş Yaptı

Game Pass servisine eklenen oyunlar ağzımızın suyunu akıtmışken, Şubat ayında hangi oyunların ekleneceğini de merak eder olmuştuk. Microsoft bu zamana kadar çok iyi işler çıkarttığı için hayal kırıklığına uğramayacağımızı düşünüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Tomb Raider: Definitive Edition, Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux, Game Pass servisine eklenen yeni oyunlar oldular.

Geçtiğimiz ay, Game Pass abonesi Xbox One kullanıcıları açısından oldukça zengin geçmişti. Life is Strange 2: Episode 1, ARK: Survival Evolved, Farming Simulator 17, Absolver, Just Cause 3, Aftercharge, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, We Happy Few, The LEGO Movie Videogame, Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Saints Row: The Third, Ocak ayı içerisinde servise eklenen oyunlar olmuşlardı. Yazılım devi bu aya da en az Ocak ayına girdiği kadar hızlı bir giriş yaptı. Eğer henüz oynamamışsanız, Tomb Raider: Definitive Edition, Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux, oyunları Game Pass servisinde sızlerı bekliyorlar.

Tomb Raider: Definitive Edition

Tomb Raider: Underworld sonrasında sil baştan alınan Tomb Raider serisinin geçtiğimiz nesilde çıkan son oyunu Tomb Raider, bizlere Lara Croft hanım kızımızın acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar yağmacısına nasıl dönüştüğünü gösteren üçlemenin ilk halkasıydı. Reyes, Onah, Alex, Whitman, Sam, Grim ve Roth'tan oluşan bir grup ile yola çıkan Lara Croft hanım kızımızın hedefi ise Yamatai'nin kayıp krallığını bulmaktır. Serinin önceki oyunlarına göre farklı bir oynanış yapısına sahip olan Tomb Raider (2013), ana senaryosunun yanı sıra tercihe bağlı olarak tamamlanabilecek yan araştırma görevleri ve kazandığımız deneyim puanları ile sadece kamp alanlarından gerçekleştirilebilecek bir geliştirme sistemi sunuyor.

Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux

Dmitry Glukhovsky isimli ünlü roman yazarının aynı isimli kitabına dayandırılarak geliştirilmiş olan Metro 2033, 2010 yılında ilk olarak Xbox 360 ve PC platformları için satışa sunulmuştu. Daha sonradan Metro 2033 Redux adı altında PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına ek olarak, Linux ve OS X işletim sistemleri için de geliştirilmişti. Yaşanan nükleer savaştan geriye kalan harabe haldeki Moskova şehrinde geçen oyunda, metro sisteminde yaşamaya mahkum olan afetzedelerin başından geçenler anlatılıyor. Artyom isimli bir karakteri yönettiğimiz Metro 2033 oyununda, hem hayatta kalmaya hem de metroda kol gezen tehlikelere karşı güvenli bölgemizi korumaya çalışıyoruz.

Metro 2033 için doğrudan devam oyunu olan Metro: Last Light oyununda da yine Artyom karakterini yönetiyoruz. 2013 yılında PlayStation 3, PC, Xbox 360, Linux ve OS X, 2014 yılında da Redux olarak PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Metro: Last Light, ilk oyun gibi yine Dmitry Glukhovsky tarafından yazılmış olan romana bağlı kalmıştı. Bu defa ise gizemli Dark Ones grubunu bulmak yönünde bir amacımız vardı.