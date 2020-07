Microsoft, Summer Game Fest 2020 Etkinliğini Duyurdu

Xbox One sahibi olup da sabırsızlıkla beklediğiniz oyunları bu ay içerisinde deneme fırsatınız olabilir. Microsoft, Summer Game Fest 2020 duyurusunu yaptı. Bir hafta sürecek olan etkinlik, bu ayın sonlarına doğru düzenlenecek.

Hatırlayacağınız üzere Geoff Keighley, Steam üzerinden sezonluk festivaller düzenlemişti. Bu festivaller kapsamında, geliştirilme aşamasında olup da çıkışını dört gözle beklediğimiz oyunların arasından seçilenleri sınırlı süreliğine deneme fırsatımız olmuştu. Bu ay bunun bir benzerini Microsoft da düzenleyecek.

Summer Game Fest 2020, Onlarca Oyun Demosu İçerecek

Summer Game Fest 2020 etkinliği, Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile 21 - 27 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu süreçte en az yetmiş beş en fazla yüz oyunu deneyebileceksiniz.

Xbox One konsolunun arayüzü üzerinden erişim sağlanabilecek olan oynanabilir demolar, Microsoft tarafından verilen bilgiye bakılırsa oyunların tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın versiyonlarını yansıtmayacakmış. Öyle ki büyük bir kısmı geliştirilme aşamasının erken bir aşamasından ve geri kalanlar ise yakın bir zamanda çıkmayacak olan oyunlara ait olacakmış. Haliyle oynadığınız süreçte birçok teknik sorun ile karşılaşmanız kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

Dahası ise bu demolardan bazıları, Summer Game Fest 2020 sonrasındaki bir zamanda yeniden yayınlanabilirmiş. Diğer bir deyişle, aynı oyunu çıkışından önce ikinci kez denemek mümkün olacak.

Şimdilik yayınlanacak olan demoların tam listesi hazırlanmış değil ama Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic ve Welcome to Elk, yayınlanacak olan demolardan birkaçı olacak.