Microsoft Surface Book 2'de Şarj Problemi Ortaya Çıktı

Microsoft, Surface Book 2 adlı katlanabilir dizüstü bilgisayarını yaklaşık 1 ay önce tanıtmıştı. Fakat "Bugüne kadarki en güçlü Surface ürünü" olarak tanımlanan bu dizüstü bilgisayarın bataryası ve işlemcisi ile ilgili bazı problemler ortaya çıktı.

Çeşitli teknoloji siteleri tarafından ortaya çıkarılan problemlerden birisi Surface Book 2'nin şarj olmasıyla ilgili. Yapılan testlere göre cihaz şarjda olsa dahi bataryasının doluluk yüzdesi azalmaya devam edebiliyor. Yani şarj olma miktarı şarjın azalma miktarından daha düşük kalıyor. Daha detaylı incelemeler sonucunda Surface Book 2'nin orijinal şarj cihazının 95W gücünde olduğu görülüyor.

Fakat bu cihazın işlemcisi 25W (turbo ile 35W'a çıkıyor) ve ekran kartı 70 ile 80W civarı güç tüketiyor. Yani güç gerektiren durumlarda cihaz 115W'lık bir tüketime ulaşıyor. Surface Book 2'nin şarj cihazı ise bu değerden daha düşük bir kapasiteye sahip olduğu için gereken gücü tam olarak karşılayamıyor ve bataryanın doluluk oranı azalmaya başlıyor.

Bu problemin yanı sıra Surface Book 2'nin Cinebench R15 Multi-Thread gibi benchmark yazılımlarında da ısınmaya bağlı bazı sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Yani fazla güç gerektiren uygulamalarda ısınan işlemcinin soğutulması için hızının otomatik olarak azaltıldığı, böylelikle performansta bazı düşüşler görüldüğü açıklanıyor. Surface Book 2'de bu problemi yaşayan işlemcinin 4 çekirdekli Intel Core i7-8650U modeli olduğu söyleniyor.