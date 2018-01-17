Microsoft Surface Book 2, Yeni Pazarlara Açılıyor

Microsoft tarafından geçtiğimiz sonbaharda açıklanan ikinci nesil Surface Book, ön sipariş kapsamında tam 17 farklı ülkeye geliyor. 13 ve 15 inç seçeneklerine sahip olan Surface Book 2'nin hangi ülkeler için geleceğini aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Ancak bu ülkelere Şubat ve Mart'ta yenilerinin ekleneceğini de belirteyim.

Şimdiye kadar piyasaya sürülen en güçlü Surface modeli olan Surface Book 2'nin 13 inçlik modelinde tercihe bağlı olarak Intel Core i5 veya Intel Core i7 yonga seti bulunuyor. Aynı şekilde 8GB veya 16GB RAM kapasitesinin seçilebildiği Surface Book 2'de 512GB / 1TB dahili depolama yer alıyor. 13 inçlik bir Surface Book 2 modeli 1500 dolar başlangıç fiyatına sahip.

Cihazın 15 inçlik modeli ise biraz daha üst seviye olarak kullanıcıları karşılıyor. Intel Core i7 yonga setinden gücünü alan ve 16GB RAM barındıran Surface Book 2, 256GB / 512GB / 1TB dahili depolama seçeneğine sahip. GTX 1060 ekran kartını bulunduran 15 inçlik Surface Book 2'nin fiyatı 3300 dolardan başlıyor.

Microsoft Surface Book 2'nin Satılacağı Ülkeler

Bugünden itibaren başlayan ön sipariş, Şubat ve Mart aylarında başka ülkelere de gelecek. Peki şimdilik hangi ülkeler ön sipariş verebiliyor? İşte tam liste: ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık, Bahreyn, Çin, Hong Kong, Hindistan, İtalya, Kore, Kuveyt, Malezya, Umman, Portekiz, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Tayvan, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Ayrıca Surface Book 2'nin yakın tarihte ülkemize gelmesi bekleniyorken bu konuda net bir bilgi mevcut değil.