Microsoft Surface Duo 2 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft kısa bir süre önce Surface Duo 2 modelini resmi olarak tanıttı. İlk modelin eksikliklerinin önemli bir kısmını çözüme kavuşturan yeni model, hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Surface Duo 2 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Microsoft Surface Duo 2 Özellikleri

Surface Duo 2, açık hale geldiğinde 8.3 inç boyutunda 2.688 x 1.892 piksel çözünürlüğe ulaşan çift ekran ile birlikte geliyor. Standart bir katlanabilir telefon yapısına sahip olmasa da, temelde katlanabilir telefon sınıfına dahil olduğunu söyleyebiliriz. Işığın yoğun olduğu ortamlarda 800 nit tepe parlaklık değerine ulaşan ekran, Corning Gorilla Glass Victus ile iddialı bir koruma sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alan modelde 8 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama varyantlarından kendilerine uygun olanı seçebiliyor. Yani performans tarafında genel anlamda gerçekten de güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera tarafına geçtiğimizde üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz: 12 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 12 MP çözünürlüğündeki telefoto ve 16 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ile destekleniyor. 4K çözünürlükte 60 FPS'e, 1080P çözünürlükte 240 FPS'e kadar video kaydı alabiliyorsunuz.

4.449 mAh kapasitesinde batarya ile gelen modelin kutusundan şarj adaptörünün çıkmadığını ancak 23W hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim. Ne yazık ki yeni modelde kablosuz şarja yönelik herhangi bir destek yer almıyor. Yaklaşık 1.500 Dolar ön sipariş fiyatı ile satışa sunulan modelin ülkemizde satışa sunulmasını beklemiyoruz.

Peki siz Microsoft Surface Duo 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modelin özelliklerini, tasarımını ve fiyatını beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.