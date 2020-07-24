Microsoft'un Katlanabilir Android Telefonu "Surface Duo" Geliyor

Microsoft’un gelecek katlanabilir Android telefonu Surface Duo, Ekim ayında birkaç detay ile duyurulmuş, 2020 tatil sezonu çıkış tarihi olarak paylaşılmıştı. O zamandan beri ara sıra söylentiler dışında cihaz hakkında çok şey duymadık. Cihaz şimdi Bluetooth SIG sitesinde Surface Model 1930 olarak göründü.

Surface Duo FCC ve Bluetooth Sertifikasını Aldı

Microsoft’un merakla beklenen katlanabilir ekranlı Android telefonu Surface Duo, FCC listesinde göründükten sonra Bluetooth SIG sitesinde ortaya çıktı. Ancak bu sertifikalar fazla detay vermiyor; Duo’nun bağlantı tarafında Bluetooth 5.0, NFC, 802.11ac WiFi, tüm büyük LTE bantlarını destekleyeceğini biliyoruz. 5.6 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformu, 3460 mAh batarya, Surface Duo’nun diğer beklenen özellikleri arasında. Hibrit telefonun Android 10 ile geleceğini söylentileri vardı ancak Microsoft’un cihazı Android 11 sürümü ile çıkarmak için çalıştığı söyleniyor. Öte yandan ünlü leakster Evan Blass, cihazın Amerika’da AT&T operatörü tarafından satılacağını söyledi.

Microsoft Surface Duo Nasıl Bir Cihaz?

Microsoft’un Ürün Sorumlusu Panos Panay, Nisan ayında Surface Duo ile çekilen fotoğrafı paylaşmıştı. Microsoft, Surface Duo’yu “Üretkenlik ve mobiliteyi arasında mükememel denge. Surface Duo, cebinize girecek yeni çift ekranlı bir cihaz. Devrim yaratan 360 derece menteşe ile bağlanan iki ekranlı Surface Dou, hareket halindeyken üretkenliği sağlamak için Microsoft ve Android’in en iyi özelliklerini bir araya getiriyor.” olarak tanımlıyor.