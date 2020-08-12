Microsoft Surface Duo Çıkış Tarihi ve Fiyatı Resmi Olarak Belli Oldu

Microsoft’un merakla beklenen çift ekranlı cihazı Surface Duo fiyatı sızdırılmıştı. Surface IT Pro blog, cihazın fiyatı ile birlikte çıkış tarihini de paylaştı. İşte Microsoft Surface Duo çıkış tarihi

Microsoft Surface Duo Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Surface IT Pro blog sitesinin paylaşımına göre, Microsoft Surface Duo, 10 Eylül 2020’de 1399 dolar fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Resmi blog gönderisi ayrıca cihazın kurumsal kullanıcıları hedefleyen birçok özelliğine de odaklandı. Bunlardan en önemlisi, özel olarak tasarlanmış Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arabirimi (UEFI) aracılığıyla kurumsal düzeyde güvenlik. Microsoft ayrıca basit bir mobil cihaz yönetim çözümü olan Intune’u sunuyor. Surface Duo Windows Sanal Masaüstü sayesinde kullanıcıların bulut destekli Windows 10 deneyimine erişmelerini de izin verebilir. Cihazı mini ve taşınabilir PC yapacaktır.

Şu anda Microsoft Surface Duo’nun herhangi bir aksesuarı, operatör desteği ve perakende satış fiyatına ilişkin bir haber yok. Blog yazısı tanıtım tarihini ve fiyatlandırmayı zaten duyurduğundan, yakında daha fazla detayın gelmesini bekleyebiliriz. Ek olarak şirket muhtemelen çift ekranlı cihazını daha da detaylandıracak. Ne yazık ki, fiyatlandırma ve lansman tarihi aceleye gelmiş gibi görünüyor ve yeni cihazla ilgili çok fazla bilgi veya özelliği açıklamıyor. Cihazın fiyatlandırması Huawei ve Samsung’un önceki nesil katlanabilir cihazlarıyla aynı seviyede.