Microsoft'un İlk Android Cihazı "Surface Duo" Satışta, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmond merkezli yazılım devi, Ağustos duyurusundan bu yana cihazı ön sipariş veren müşterilerine göndermeye başladı. Micrsoft Surface Duo, resmi olarak tüketicilerle buluşmaya hazır.

Surface Duo, şirketin ilk Android cihazı ve mobil donanım pazarına geri dönüşünü işaret eden, yazılım devinin daha önce Windows Phone ekosisteminin bir parçası olarak tanıttığı cihazdan çok farklı bir cihaz. Surface Duo, nihayet son kullanıcıların eline geçmeye başladı.

Microsoft Surface Duo Yazılımsal Özellikleri

Google, yakın zamanda Pixel serisi telefonlar ve çeşitli markaların mobil cihazları için Android 11’i duyurdu ancak Surface Duo kutusundan çıkar çıkmaz Android 10 ile gelecek ancak çok geçmeden Android 11 güncellemesini alması bekleniyor. Cihaz, Microsoft Launcher ile güçlendirilen özel Android deneyimi sunuyor. Bu nedenle cihaz Android’in önceki sürümünü çalıştırmasına rağmen kullanıcılar hiçbir şeyden mahrum kalmayacak. Elbette Android 11 güncellemesi bir dizi ek iyileştirme getirecek ancak Surface Duo, zaten Android’de ihtiyaç duyulan temel özellik paketiyle donatılmış.

Microsoft Surface Duo Donanımsal Özellikleri

Teknik özellikler çok tartışıldı çünkü çoğu kişi Surface Duo gibi bir cihazın en yeni nesil donanımla gelmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Duo, Qualcomm’un 2019’da duyurduğu işlemcisi Snapdragon 865 ve 6GB RAM ile geliyor. Bu, Android’i kusursuz bir şekilde çalıştırmak için fazlasıyla yeterli ve kullanıcıların yüzde 99’unun daha yeni bir işlemciye ihtiyaç duymama ihtimali yüksek. Ek olarak cihaz 128GB ve 256GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunuyor. İki AMOLED ekran mevcut ve iki ekran da 5.6 inç boyutunda. İki ekran birlikte kullanıldığında 8.1 inç 3:2 formatında panelle karşılaşılıyor.

Microsoft Surface Duo Fiyatı

Surface Duo ne yazık ki sadece Amerika’da satışa sunuluyor. Cihaz şu anda yalnızca Microsoft Mağazası, Best Buy ve AT&T tarafından satılıyor. Söylentilere göre Microsoft cihazı 2021’in başında uluslararası pazarlara getirmek istiyor. Surface Duo’nun fiyatı 128GB depolama alanlı model için 1399 dolar, 256GB depolama alanlı model için 1499 dolar.

Şirketin halihazırda ikinci nesil Duo üzerinde çalıştığına inanılıyor. Muhtemelen ilk nesilde eleştirilen noktaların olmayacağı, yükseltilmiş özellikler ve en yeni nesil donanımla gelecek modelin 2021’in sonbaharında gün ışığına çıkması bekleniyor.