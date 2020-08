Microsoft'un Çift Ekranlı Cihazının "Surface Duo" Fiyatı Sızdırıldı

Microsoft’un çift ekranlı cihazı Surface Duo tekrar göründü ancak bu sefer paylaşım Microsoft’un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay’dan geldi. Cihazın menteşesine odaklanan videonun yanı sıra Microsoft Surface Duo’nun aksesuarları ve fiyatı da paylaşıldı. Karşınızda Microsoft Surface Duo

Microsoft, çift ekrana sahip cihazını ilk kez yaklaşık bir yıl önce duyurmuş, tatil döneminde de satışa sunulacağının sözünü vermişti. Microsoft çalışanı tarafından cihazın yeni bir videosu paylaşıldı. Surface Duo’nun 360 derece menteşesini çalışırken gösteren 10 saniyelik video Twitter’dan paylaşıldı. Görüldüğü gibi, cihaz sadecee çift ekranı ortaya çıkarmak için açılmıyor, aynı zamanda tam geriye katlanarak ekranlardan biri, normal bir telefon gibi (kalın çerçeveli) kullanılabiliyor.

Panos Panay’ın paylaşımından önce cihazın ve aksesuarlarının görüntüleri de paylaşıldı. Panda (@samsungbloat) tarafından paylaşılan render görsellerden biri cihazın kılfı, Surface Pen kalemi, şarj cihazı ve USB-C’den USB-C’ye kablosunu gösteriyor. Diğeri cihazla birlikte Surface Earbuds kulaklıkları gösteriyor. Panda’ya göre Surface Duo’nun başlangıç fiyatı 1400 dolar olacak. Snapdragon 865 Plus işlemci, 6GB RAM ile gelecek cihazın baz modeli 64GB depolama alanına sahip olacak.

EXCLUSIVE: More official images (thread) of the Microsoft Surface Duo.



It's set to launch VERY soon. Who else is excited? pic.twitter.com/1ZSEwNw33L