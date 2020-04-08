Microsoft Surface Duo ile Çekilen İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Microsoft’un geçtiğimiz yıl bir etkinlikte duyurduğu Microsoft Surface Duo ile çekilmiş fotoğraf paylaşıldı. Çift menteşeli ekran form faktörüne sahip akıllı telefon Microsoft Surface Duo’nun kamera kalitesini merak edenler için detaylar haberimizde.

Microsoft’un Ürün Sorumlusu Panos Panay, Surface Duo ile çekilen ilk fotoğrafı Instagram üzerinden paylaştı. Surface Duo’nun ürün videosunu hatırlarsanız dış tarafında kamera yoktu; bu nedenle dahili/selfie kamera ile çekilmiş bir fotoğrafa bakıyor olabiliriz. Panay, fotoğrafın evden çalışan oğlu tarafından çekildiğini söyledi.

Instagram’ın fotoğraflara önemli ölçüde sıkıştırma uyguladığını biliyoruz. Işıklandırmanın iyi olmadığı da görülüyor. Koşullar göz önüne alındığında görüntü kalitesiyle ilgili kesin bir şey söylemek güç. Fotoğraf kesinlikle kötü görünmüyor, renkler ve dinamik aralık iyi ancak daha fazla kamera örneği gördüğümüzde daha net karara varabileceğiz. Bu noktada Microsoft’un dünya standartlarında kamera sözünü verdiğini hatırlatalım.

Microsoft, Surface Duo’yu 2020 alışveriş sezonunun başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Surface Duo, iki adet 5.6 inç ekran ve Surface Pen kalem kullanımını destekleyen çift ekranlı bir cihaz. Cihaz, Microsoft temalı Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor ancak donanımının çoğu onaylanmadı.