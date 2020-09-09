Microsoft Surface Duo Hangi Kullanıcı Verilerini Toplayacak?

Surface Duo gönderimlerinin 10 Eylül’de başlayacağı tahmin ediliyor. Kendi Android cihazını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, cihazı satın alan kullanıcılardan topladığı verilere ilişkin daha fazla bilgi yayınladı.

Microsoft'un Android Cihazı Hangi Verileri Topluyor?

Surface Duo, Android cihazlarda gerekli tanılama verileri ve isteğe bağlı tanılama verileri olmak üzere iki düzeyde tanılama verisi toplayacak. Kullanıcılar kutudan çıktığı anda veya sonrasında cihazdaki ayarlar ekranından bu ikisinden birine seçebilecek. Microsoft, “Surface Duo, sorunları çözmek ve temel Surface Duo deneyiminin güncel, güvenli ve düzgün çalışmasını sağlamak için tanılama verilerini toplar. Bu veriler aynı zamanda Surface Duo’yu ve ilgili Microsoft ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmemize yardımcı olur. Veriler, kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya dosyalarınızın içeriğini içermez.” açıklamasını yapıyor.

Microsoft, Surface Duo ve ilgili Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmemize yardımcı olması açısından isteğe bağlı tanılama verilerini toplamak için izninizi ister. Veriler Microsoft’a aktarılır ve tek bir cihazı tanımamıza ve cihazın hizmet sorunlarını ve kullanım modellerini anlamamıza yardımcı olabilecek bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcıyla birlikte saklanır.

Gerekli tanılama verileri, üretici, işlemci türü ve bellek gibi cihaz bilgilerini, cihaz ayarlarını ve yapılandırmasını, temel hata bilgilerini ve işletim sistemi sürümünü, yüklü uygulamaları ve sürücüleri içerir. Öte yandan, isteğe bağlı veriler, cihaz, uygulama etkinliği, Microsoft Edge’de tarayıcı etkinliği, tarama geçmişi ve arama terimleri, daha fazla hata bilgisi ve sistem sağlığı detayları gibi daha fazla bilgi toplar.

Surface Duo, kutusundan Android 10 ile çıkacak ancak bu yılın ilerleyen günlerinde Android 11 güncellemesi sunulacak.