Fiyatı ile Cep Yakan Microsoft Surface Duo Ön Siparişe Sunuldu

Microsoft geçtiğimiz senenin sonlarına doğru katlanabilir cihazı Surface Duo ile karşımıza çıkmıştı. Aslında tam olarak katlanabilir cihaz sınıfına girmeyen Surface Duo, şirket tarafından da 'Çift Ekranlı Üretkenlik Cihazı' olarak tanımlanıyor. Microsoft Surface Duo geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.

Microsoft Surface Duo Fiyatı Ne Kadar?

Surface Duo iki adet 5,6 inç ekran ile birlikte gelir ve bu iki ekran aynı anda kullanıldığında 8,1 inç boyutunda bir deneyim alanı sağlanır. Ancak diğer katlanabilir cihazların aksine bu iki ekran arasında tam ekran deneyimi sunulmuyor. Yani arada bu iki ekranı birleştiren bir çerçeve bulunuyor.

Snapdragon 855 işlemciden gücünü alan modelin 6 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama ile desteklendiğini hatırlatalım.

Microsoft geçtiğimiz saatlerde yeni modeli 1,399 dolar fiyat etiketi ile birlikte ön siparişe sundu. Söz konusu fiyat 6 / 128 GB varyantı için geçerli. Bu da ülkemizdeki mevcut kur seviyesi üzerinden (vergiler ve diğer kar payları hariç olmak üzere) 10,239 TL civarında bir paraya denk geliyor. Tabii bu noktada hesaba dahil etmediğimiz etmenlerin fiyatı ikiye katlayabileceğini hatırlatalım.

Yeni modeli ön sipariş ile alan kişiler 10 Eylül tarihinden itibaren cihazlara sahip olacaklar. Bu noktada Surface Duo'nun ülkemizde satışa sunulmasını beklemediğimizi söyleyebiliriz. Yine de olası gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.