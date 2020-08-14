Microsoft Surface Duo Özellikleri (Basın Videosu)

Microsoft, bu haftanın başlarında Android ile güçlendirilen yepyeni cihazı Microsoft Surface Duo’yu tanıttı. Menteşe ile birbirine bağlı çift 5.6 inç ekrana sahip mini dizüstü bilgisayar/akıllı telefon Surface Duo’nun öne çıkan özelliklerine odaklanan basın videosu da paylaşıldı. Böylelikle kullanıcıların Microsoft Surface Duo’nun tasarımından yeteneklerine her şeyi detaylı görme şansı oldu.

Microsoft Surface Duo Basın Videosu

Katlanabilir cihaz Microsoft Surface Duo’nun basın fotoğrafları, tanıtım videosu yayınlandı ancak özelliklerinin detaylı olarak anlatıldığı bir video paylaşılmadı. Şimdi Microsoft, Surface Duo’ya odaklanan 35 dakikalık bir video paylaştı. Yeni ürünü her açıdan gösteren video, eşsiz özellikleri de öne çıkarıyor. (Özellikle Panos Panay’in Surface Duo’yu dikey moddan yatay moda geçirirken gösterdiği tepkiye dikkat!)

Ne yazık ki videoda bilmediğimiz bir şey anlatılmıyor. Cihazı zaten birkaç kez gördük, Microsoft geçen yıl Ekim ayında ilk kez duyurduğundan beri çift ekran özelliklerinden bahsediyor. Ancak sonda Duo için birkaç yeni sağlam kılıf görüyoruz. Kutusundan beyaz renkte dayanıklı görünen bir kılıf çıkıyor. Videoda aynı kılıfı çeşitli renklerde görüyoruz. Bu da daha fazla aksesuar gelebileceği ihtimalini doğuruyor.

Microsoft Surface Duo Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft Surface Duo, şu anda ön siparişle satışta. 128GB depolama alanına sahip baz modelin fiyatı 1399 dolar. Surface Duo hakkında her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.