Microsoft Surface Earbuds Bekleyenler Hayal Kırıklığına Uğrayacak

Tam kablosuz kulaklık pazarına giriş yapmaya hazırlanan Microsoft, görünüşe göre Surface Earbuds için bazı kötü gelişmeler ile gündemde.

Microsoft Surface Earbuds Gecikecek

Kablosuz kulaklık sektöründe işler hızla kızışmaya devam ediyor. Bu alana dahil olmak için adım atan şirketlerden birisi olan Microsoft, geçtiğimiz süreçlerde Surface Earbuds modelini lanse etmişti. 249 dolar fiyat etiketi ile duyurulan modelin 2019 yılının sonuna doğru satışa sunulacağı da açıklanmıştı.

Microsoft CPO'su Panos Panay tarafından atılan tweet, işin pek de böyle olmadığını ortaya koyuyor. Panay attığı tweet içerisinde "Ürün oluşturmak, tüm ayrıntıları doğru bir şekilde elde etmenin gerektiği acımasız bir süreçtir. Bu zaman alır... Bazen beklediğimizden daha fazla." dedi.

Tweetin devamında kötü haberi veren Panay, "Sizin için mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için, Surface Earbuds 2020 baharında satışa sunulacak." diye ekledi.

Rakiplerine göre daha yüksek fiyatlar ile gündeme gelen modelin tasarım noktasında da beklenileni sunamadığını ve pek çok kişi tarafından "çirkin" olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Tüm bunlara karşın teknik detaylar bakımından oldukça üst düzey bir performans sunmayı hedeflediğini söylememiz mümkün.