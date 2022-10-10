"Microsoft Surface" Etkinliği Nasıl İzlenir? Microsoft Hangi Ürünleri Tanıtacak?

12 Ekim kesinlikle takvimlerinizde not etmeniz gereken bir gün çünkü yalnızca 2 gün sonra Microsoft'un sonbahar Surface etkinliği gerçekleşecek ve Microsoft'a dair pek çok gelişmeden haberdar olacak ve yeni ürünler göreceğiz.

Microsoft Surface Etkinliği Ne Zaman Gerçekleşecek?

Microsoft'un sonbahar Surface etkinliği 12 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'de gerçekleşecek.

Microsoft Surface Etkinliğini Nasıl İzlerim?

Canlı olarak etkinliği takip etmeyi planlıyorsanız izlemek için en iyi yer, fazla ayrıntı sunmasa da Outlook takviminize hatırlatıcı ekleme seçeneği de sunan resmî Microsoft açılış sayfasıdır.

Microsoft'un etkinlikte ne planladığına dair resmî bir ayrıntı bulunmamakla birlikte, görmeyi planladığımız birkaç ürün duyurusu var.

Microsoft Surface Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Bu etkinlik için önemli ve beklenen duyurulardan biri, belki de bazı yeni renk seçeneklerinin eklenmesiyle Intel ve Arm donanımının bir kombinasyonunu yapılandırmalarına ekleyecek yeni bir Surface Pro 9 duyurusu olacak. Modernize edilmiş estetiği ve yepyeni ve canlı 120Hz ekranıyla Surface Pro 8 gerçekten beğenilmişti, bu nedenle zaten bu kadar sevilen bir tabletin yeni modelinde ne sunulacağını görmek ilginç olacak.

Ayrıca Intel 12. Nesil işlemcilerle donatılmış Surface Laptop'un yenilenmiş sürümlerini görmemiz de muhtemel. Surface Laptop 4, mükemmel pil ömrü sayesinde önceki Microsoft taşınabilir modellerine göre oldukça beğenilmişti.

Windows için Surface uygulamasına yapılan son güncellemede sızdırılan yeni aksesuarların görselleri ve 2018'de piyasaya sürülen son Surface Studio göz önüne alındığında, yeni bir Surface Studio'nun da ortaya çıkması muhtemel.