Microsoft Surface Laptop 3, AMD İşlemci ile Gelecek

Rakibi Intel'e karşı önemli bir pazar payı kazanmaya başlayan AMD, üst segmentte de yer almaya başlıyor.

Microsoft, 2 Ekim tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni Surface modellerinin tanıtımını yapacak. Bu etkinliğin en önemli detaylarından birisinin Surface Laptop 3 olduğunu söyleyebiliriz.

2 Ekim tarihinde 15 inç boyutunda yeni bir Surface Laptop tanıtacak olan Microsoft, son raporlara göre bu modelinde AMD işlemciye yer verecek. Genellikle alt ve orta segmentte rakibini oldukça zorlayan AMD, iddialı ve performanslı ürünleri ile her segmentte hakim bir duruş sergilemek istiyor.

Şimdilik Microsoft'un yeni modelinde hangi işlemciyi kullanacağına yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bazı iddialar üç farklı konfigürasyonun bulunabileceğini işaret ediyor. Ancak şirketin AMD Ryzen 5 3350H veya Ryzen 7 3750H işlemciye yer vermesi bekleniyor.

Microsoft'un AMD işlemcileri tercih etmesi, AMD'nin ulaşabileceği potansiyel müşteriler ve pazar payının artması konusunda oldukça önemli bir adım.

Geçtiğimiz aylarda bazı segmentlerde pazar payı kaybettiklerini açıklayan Intel yetkilileri, açık bir şekilde olmasa da AMD'e karşı bazı kayıplar yaşadıklarını söylemişti. Özellikle masaüstü platformda ve giriş segmentte bu kaybın belirgin olduğunu belirten yetkiler, biraz daha sıkı politikalar izlemeye başlayacaktır.