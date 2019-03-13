Microsoft, Surface Pro 6 ve Laptop 2'nin Yeni Konfigürasyonlarını Duyurdu!

Yazılım devi Microsoft, Surface Pro 6 ve Surface Laptop 2'nin yeni konfigürasyonlarını duyurdu. Dizüstü bilgisayarların yeni sürümleri çok daha yüksek bir performans sunmakta. Gelin hep beraber Microsoft'un duyurduğu yeni seçeneklere bakalım.

Microsoft, geçtiğimiz saatlerde yayınladığı blog yazısında Surface Pro 6 ve Surface Laptop 2'nin 16 GB RAM seçeneğine sahip olduğunu açıkladı. Dizüstü bilgisayarların ikiside 256 GB'lık depolama alanına sahip olacak. Bilgisayarların Intel Core i5 işlemciden gücünü alacağını söyleyen Microsoft yetkilileri, yeni sürümlerin belirli ülkelerde satışa sunulacağını açıkladı.

Microsoft'un 1 Mayıs'ta piyasaya süreceği dizüstü bilgisayarların satışa çıkacağı ülkelerin listesi şöyle; Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovenya ve Slovakya. Listede ülkemizin neden olmadığı hakkında net bir bilgi ne yazık ki şu anda bulunmamakta.

Microsoft yayınladığı blog yazısında çok uluslu şirketleri ifade etti ve şirketlerin taleplerinden dolayı laptopların yeni varyasyonlarını duyurduklarını söyledi. Blog üzerinden yapılan açıklamada " Müşterilerimizi sürekli dinliyor ve öğreniyoruz. Ürünlerimizi sürekli geliştirmeye adanmış harika bir ekibimiz var. Bugün, işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet etmelerine yardımcı olması için yeni laptoplarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Sizler Microsoft'un donanımları güncellenen dizüstü bilgisayarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizüstü bilgisayarların özellikleri nasıl? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!