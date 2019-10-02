Microsoft Surface Pro 7'nun Görselleri Sızdırıldı

Microsoft'un 2 Ekim'de tanıtması beklenen Surface Pro 7 dizüstü bilgisayarı hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber Surface Pro 7'nin sızdırılan özelliklerine yakından bakalım.

Surface Pro 7, siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak. Cihaz şu an satışta olan Surface Pro 6'ya çok benzemekte neredeyse aynı gözüküyor.

Microsoft Surface Pro 7, Intel'in yeni nesil yonga seti ile gelecek. Cihazın birden fazla donanım seçeneği olacak. Dizüstü bilgisayarın bu ay satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılmakta. Cihazın arka tarafında bir adet kamera sensörü bulunacak. Surface Pro 7'nin kutusundan bir adet kalemin çıkacağı bilgisi sızdırıldı. Bu kalem sayesinde cihaz kolayca kontrol edilebilecek.

Hemen aşağıdan Surface Pro 7'nin sızdırılan görsellerine ulaşabilirsiniz.

Surface Pro 7 Görselleri

İlerleyen saatlerde tanıtılacak olan Surface Pro 7 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Surface Pro 7'nin tüm teknik özellikleri ve fiyatı düzenlenecek olan lansmanda belli olacak. Cihaz hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.