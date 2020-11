Intel Iris Xe'li Microsoft Surface Pro 8 ve Laptop 4 Sızdırıldı

Microsoft Surface Pro 8 ve Laptop 4 görselleri sızdırıldı. Surface Pro ve Surface Laptopunun yeni sürümlerini 2021 yılında piyasaya sürülecek. Microsoft, 11. nesil Intel işlemcileri ve Intel Xe grafik desteğini kullanacak.

Microsoft'un önümüzdeki yılın başlarında Surface Pro ve Surface Laptopunun yeni sürümlerini piyasaya sürmesi bekleniyorken, ürünlerin Kore'deki sertifikasyondan geçerken görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler cihazların bambaşka bir tasarıma sahip olmayacağını doğruluyor, Microsoft bunun yerine kasayı önceki nesille benzer tutmayı tercih ediyor.

Microsoft'un bir sonraki Surface Pro 8 tableti ve yakında çıkacak Surface Laptop 4'ü çevrimiçi olarak sızdırıldı. Kore'deki sertifikasyon görüntülerini sızdıran Twitter kullanıcısı, Surface Pro 8'in LTE desteğine sahip olabileceğini belirtti. Microsoft'un yeni Surface modelleri büyük olasılıkla önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek.

Surface Pro 8 ve Surface Laptop 4'ün 11. nesil Intel işlemcileri ve Intel Xe grafik desteği ile Ocak ortasına kadar tanıtılabileceği düşünülüyor. Surface Laptop 4'ün ayrıca AMD Ryzen 4000 serisine dayanan özel bir Microsoft çipine yer vereceği söyleniyor.

