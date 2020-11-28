Intel Iris Xe'li Microsoft Surface Pro 8 ve Laptop 4 Sızdırıldı

Microsoft Surface Pro 8 ve Laptop 4 görselleri sızdırıldı. Surface Pro ve Surface Laptopunun yeni sürümlerini 2021 yılında piyasaya sürülecek. Microsoft, 11. nesil Intel işlemcileri ve Intel Xe grafik desteğini kullanacak.

Microsoft'un önümüzdeki yılın başlarında Surface Pro ve Surface Laptopunun yeni sürümlerini piyasaya sürmesi bekleniyorken, ürünlerin Kore'deki sertifikasyondan geçerken görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler cihazların bambaşka bir tasarıma sahip olmayacağını doğruluyor, Microsoft bunun yerine kasayı önceki nesille benzer tutmayı tercih ediyor.

Microsoft'un bir sonraki Surface Pro 8 tableti ve yakında çıkacak Surface Laptop 4'ü çevrimiçi olarak sızdırıldı. Kore'deki sertifikasyon görüntülerini sızdıran Twitter kullanıcısı, Surface Pro 8'in LTE desteğine sahip olabileceğini belirtti. Microsoft'un yeni Surface modelleri büyük olasılıkla önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek.

Microsoft Surface Pro 8 ve Laptop 4 görsellerine hemen göz atın

Surface Pro 8 ve Surface Laptop 4'ün 11. nesil Intel işlemcileri ve Intel Xe grafik desteği ile Ocak ortasına kadar tanıtılabileceği düşünülüyor. Surface Laptop 4'ün ayrıca AMD Ryzen 4000 serisine dayanan özel bir Microsoft çipine yer vereceği söyleniyor.

#Surface EXCLUSIVE



2021 new devices



1950: Surface Laptop 4 (first pic)

1960: Surface Pro 8 (second pic)

1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK — cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020

Intel çipler, Intel Iris Xe grafiklerinin Surface serisine gelişinin yeni bir işareti olabilir ve bundan sonra da yeni nesil Surface modellerinde görmeye devam edebiliriz. Bu GPU'lar; enerji tüketimini artırmadan, daha fazla grafik performansı sunabiliyor olmasıyla yeni Surface modellerinin performansını ön plana çıkaracak.

Surface Pro 8 ve Surface Laptop 4 sertifikasyon görüntüleri Twitter'da görüldü. Sertifika, model numarasının Surface Laptop için 1950 ve Surface Pro için 1960 şeklinde olduğunu da doğruladı. Bu güncellemeler çok önemli olmadığı için Microsoft'un -Surface Pro X'te yaptığı gibi- "yeni Surface Pro" ve "yeni Surface Laptop" olarak adlandıracağı düşünülüyor.

Microsoft daha önce 15 inç Surface Laptop 3 için özel bir Ryzen Surface Edition işlemcisini duyurmuş, AMD ile birlikte CPU ve GPU performansını optimize ettiğini dile getirmişti. Fakat yonga seti, 4K video oynatma gibi temel görevlerde bile zorlandığı için tartışma konusu oldu.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Surface Pro ve Surface Laptop serisini genellikle Ekim ayında yeniliyor. Serinin son cihazları geçtiğimiz yıl tanıtılan Surface Pro 7'yle birlikte Surface Laptop 3'tü. Bu yıl ayrıca güncellenmiş bir Surface Pro X ile birlikte yeni bir Surface Laptop Go modelini de gördük.