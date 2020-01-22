Microsoft'tan 400 Milyonu Aşkın Windows 7 Kullanıcısına Çağrı

Microsoft'un Windows 7 desteği bu ay (14 Ocak'ta) sona erdi. Ancak pazar araştırmalarına göre 400 milyonu aşkın kullanıcı Windows 7 kullanıyor ve Microsoft bu kullanıcılara çağrıda bulundu.

Microsoft'un Windows 7 kullanıcılarının Surface dizüstü bilgisayarlarını satın alarak donanımlarını yükseltmelerini teşvik etmek için yeni bir web sayfası oluşturduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır Windows 7 kullanan müşterilerini kaybetmek istemeyen Microsoft, yeni tekliflerle geliyor.

Microsoft'un bu sayfasında sadece öneri değil aynı zamanda işletim sisteminden en iyi şekilde yararlanmak için Windows 10 ile birlikte Surface almanın daha verimli olabileceğini söyleniyor.

Microsoft'un tercihleri haricinde Windows 10 tabanlı yeni sisteme sahip olmak için birçok seçenek var. Diğer bilgisayar üreticilerini tercih edebilir veya kendi Windows 10 sisteminizi de kurabilirsiniz.

Ayrıca Microsoft'un Surface sistemlerini yükseltme seçimi için oldukça mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. 400 milyondan fazla Windows 7 kullanıcısına kendi bilgisayarını sunan ABD'li üretici, indirimleriyle bunu daha zevkli bir hale getiriyor.