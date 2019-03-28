Microsoft'tan Çalışanlarına İlginç İstek: 1 Nisan'da Şaka Yapmayın

Tüm dünyada 'şaka yapma günü' olarak bilinen April Fool’s Day (1 Nisan) özel Microsoft'tan ilginç bir uyarı geldi. Şirketin CMO’su Chris Capossela, çalışanlarına gönderdiği mail'de kullanıcılara karşı 1 Nisan şakası yapılmamasını istedi.

Teknoloji şirketi de dahil olmak üzere kullanıcılarına ufak tefek şakalar hazırlayan firmalar, bu 1 Nisan'da da işbaşı yapacaktır. Fakat Microsoft'un yönetim kurulunda bulunan Chris Capossela, bu konuda hassas gibi gözüküyor. Capossela, çalışanlara gönderdiği uyarıda bu gün boyunca herhangi şakanın doğru karşılanmayacağını ifade etti.

Kullanıcılarına 1 Nisan şakası yaparak daha fazla etkileşim kurabileceğini düşünen firmalardan biri olmayan Microsoft, bu tutumuyla bir hayli şaşırtmayı başardı. 1 Nisan'ın varlığının anlık olarak unutulmasından dolayı gereksiz sonuçlarla karşılaşmak istemeyen Microsoft, bu isteğiyle bazı kullanıcılarını da memnun etmeyi başarmış durumda.

1 Nisan, Kullanıcıları İkiye Böldü

Sosyal medyada gündem olan bu ilginç isteği diğer şirketlerde de görebiliriz. Zaten gün içerisinde internette pek çok şakayla karşı karşıya kalan kullanıcıların, bir de şirketler tarafından şakalanması komik algılanmıyor. Fakat Microsoft gibi düşünmeyen farklı bir grubun olduğunu da söylemek lazım.

Peki ya sizce şirketlerin 1 Nisan'da şaka yapması doğal mı yoksa gereksiz bir hareket mi?